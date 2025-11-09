¿Pegó mal el marchamo? Así puede evitar problemas con su derecho de circulación

¿No quiere volver a hacer el trámite por un duplicado del marchamo? El Instituto Nacional de Seguros (INS) recordó a los conductores pegar correctamente el sticker del derecho de circulación en sus vehículos, para que no tengan que solicitarlo de nuevo.

Por eso, las autoridades compartieron los pasos que deben seguir los conductores para colocar el derecho de circulación de forma correcta en su vehículo, ya sea automóvil o motocicleta.

El derecho de circulación tiene una sección rectangular, que cuenta con información del vehículo, en la parte inferior izquierda, la cual debe desprenderse.

El INS explicó cómo se debe colocar el marchamo correctamente para evitar trámites por un duplicado. (MOPT /Cortesía)

La parte desprendida debe pegarse con el sticker o marco plástico. Recuerde: tiene la goma hacia adentro. La parte exterior debe mostrar el logotipo del INS y el año que se está pagando.

El marchamo se debe colocar en un lugar visible en la parte interior del parabrisas, en el caso de los automóviles. En las motocicletas, debe colocarse, por el contrario, con el logotipo en la parte interior.

Antes de pegar el marchamo, se recomienda limpiar el parabrisas con alcohol o limpiavidrios. Además, no se debe colocar el derecho de circulación encima de la calcomanía de la revisión técnica.

Si su vehículo tiene un tinte para el sol en el parabrisas, debe colocar el marchamo en un lugar visible.

¿Cómo se puede obtener el duplicado del marchamo?

En caso de que necesite un duplicado del marchamo por robo, extravío, destrucción o deterioro, entre otras razones, debe presentarse a una sucursal del INS con su identificación.

Si el dueño registral no puede presentarse, una tercera persona puede hacerlo en su representación, con una autorización autentificada por un notario.

Se debe llenar un formulario que le brindarán en la sucursal para hacer la solicitud.

Recuerde: el duplicado no implica ningún costo para el usuario. Además, esta solicitud no se puede generar el mismo día en que se realizó el pago del marchamo.

En caso de que su marchamo se haya extraviado o dañado, debe ir a una sucursal del INS para hacer el trámite del duplicado. (Jose Cordero/José Cordero)

INS emitió más de 48 mil duplicados este año

Para el marchamo de 2025, el INS emitió un total de 48.886 solicitudes de duplicados del derecho de circulación, con corte al 31 de octubre de este año.

Las autoridades indicaron que, para el mismo periodo del 2024, se emitieron 51.137 duplicados del derecho de circulación.

