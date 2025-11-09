Ya puede obtener su certificado digital de la fiebre amarilla sin usar EDUS

¿No tiene acceso a EDUS y necesita el certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla? El Ministerio de Salud habilitó otra plataforma para que pueda descargar el documento de forma digital.

Cuando los funcionarios de Salud empezaron a aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla, los ciudadanos podían encontrar su certificado digital por medio de la aplicación móvil EDUS. Sin embargo, hay personas que no tienen acceso a esta aplicación.

Ahora hay otra posibilidad de descargar el certificado digital de la vacuna por medio de la Oficina Virtual del Ministerio de Salud, en el siguiente enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/oficina-virtual.

El Ministerio de Salud habilitó otra plataforma para descargar el certificado digital de la vacuna contra la fiebre amarilla. (Canva/Canva)

¿Qué debe hacer para obtener el certificado?

El certificado se puede obtener mediante firma digital, que se puede gestionar de forma móvil o con dispositivo físico.

Si no cuenta con firma digital, puede solicitarla en las sucursales del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o Banco Central de Costa Rica.

Cuando ya la tenga, debe ingresar al sistema mediante la aplicación GAUDI (versión móvil), completar la validación de datos y seleccionar la opción “Certificado digital de vacunación contra la fiebre amarilla”.

Después de hacer este proceso, puede descargar el documento en formato PDF en su dispositivo.

No todos los ciudadanos tienen EDUS, por eso es que el Ministerio de Salud habilitó otra plataforma para descargar el certificado digital de la vacuna contra la fiebre amarilla. (Cortesía CCSS /Cortesía CCSS)

Este certificado es importante, ya que es un requisito de ingreso para algunos países de Sudamérica o incluso de África, donde se recomienda que los viajeros estén vacunados contra la fiebre amarilla.

