Alerta, especialmente embarazadas, con muslitos de pollo infectados con bacteria

El Ministerio de Salud confirmó la presencia de pollo contaminado con una dañina bacteria.

Por Eduardo Vega

Este viernes 7 de noviembre el Ministerio de Salud alerta sobre un lote de muslitos de pollos cocidos con una bacteria que es muy peligrosa para embarazadas, ya que puede provocar un aborto espontáneo y adultos mayores.

Asegura Salud que son los muslitos de pollo cocidos de la marca Pollo Rey y la alerta la lanzó la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, encendiendo las alarmas a toda la población sobre la presencia de Listeria monocytogenes.

“El lote 2508250101, producto MUSLITOS DE POLLO COCIDOS, marca POLLO REY, con registro sanitario B-45301 (GT-B.45301) y fecha de vencimiento 22-05-2026″, es exactamente el contaminado según confirma Salud.

Muslitos de pollo cocido, marca Pollo Rey, Lote 2508250101.
Estos son los muslitos de pollo que el Ministerio de Salud advierte están contaminados con peligrosa bacteria. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

“De acuerdo con los resultados de análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-INCIENSA), el lote del producto antes mencionado, de la marca Pollo Rey presentó aislamientos positivos por Listeria monocytogenes, lo que incumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA 67.04.50:17, para el Subgrupo 8.3: productos cárnicos cocidos, incluyendo los curados o ahumados.

“Embutidos, formados, tocineta, pate, chuleta ahumada, costillas ahumadas, cortes cocidos de aves de corral y caza, vacunos, porcinos, entre otros”, explica Salud.

“La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente.

“Cabe señalar que ya se está trabajando en el retiro del mercado del lote contaminado en coordinación con los puntos de muestreo e importador y con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)”, agrega el Ministerio de Salud.

Pollo contaminado con bacteria Listeria monocytogenes.
Puede comunicarse al Ministerio de Salud al correo: uvc.correspondencia@misalud.go.cr (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Justo esta bacteria, la Listeria monocytogenes, debe encender más alertas para las embarazadas, los recién nacidos y los niños con sistemas inmunitarios débiles, así como en adultos mayores.

En el caso de las embarazadas, si se contagia recién iniciando su embarazo pueden contagiar al bebé y hay un alto riesgo de aborto espontáneo.

Si la mamá se contagia al final del embarazo, podría provocar la muerte del bebé en la misma pancita, incluso, el bebé puede nacer con una enfermedad grave o morir poco tiempo después del parto, según explica la misma ciencia.

Salud da las siguientes recomendaciones:

  • Evitar comprar o consumir el lote del producto antes mencionado, especialmente si se trata de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.
  • En caso de tener el producto con el lote antes mencionado, desecharlo o devolverlo al punto de venta.
  • Si experimenta síntomas como: diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y ha consumido el lote del producto antes mencionado, consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano. Además, notificarlo al ministerio de salud al correo uvc.correspondencia@misalud.go.cr.
