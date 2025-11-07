¿Cuándo inician las clases del curso lectivo 2026? MEP ya dio a conocer la fecha

El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer la fecha de inicio de las lecciones del curso lectivo 2026.

Los estudiantes empezarán las clases el lunes 23 de febrero de 2026.

LEA MÁS: MOPT implementará un carril reversible en Sabanilla a partir de este viernes

Además, las autoridades informaron otras fechas claves, por ejemplo, las vacaciones de medio periodo, que serán del 6 al 17 de julio del año entrante.

El MEP anunció que los estudiantes iniciarán clases el 23 de febrero de 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las lecciones del curso lectivo 2026 finalizarán el miércoles 9 de diciembre.

Por otra parte, los actos de graduación se realizarán el 10 y 11 de diciembre de 2026.

Capacitarán al personal educativo

El MEP indicó que unas semanas antes de que inicien las clases en escuelas y colegios, se capacitará a todo el personal educativo.

Del 9 al 20 de febrero de 2026, más de 90 mil funcionarios formarán parte de procesos de capacitación integral, que abarcarán 10 temáticas formativas, en coordinación con las direcciones nacionales y regionales, sindicatos, universidades, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y más.

LEA MÁS: Sofía Guillén abre su corazón y cuenta sin filtros lo bueno y lo difícil de sus primeras semanas como mamá

Las autoridades señalaron que la capacitación se realizará en coordinación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta Paritaria como el SEC, ANDE, APSE y SITRACOME.

En esta iniciativa se abarcarán temas como fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad; y seguridad y protección de riesgos.

El MEP va a capacitar al personal educativo unas semanas antes de que inicie el curso lectivo 2026. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además, habrá espacios de formación en neuroeducación, evaluación para el aprendizaje, uso responsable de la inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), lineamientos, gestión de comedores escolares y alimentación saludable.

Al personal educativo también se les capacitará para una atención diferenciada a territorios indígenas.

Con esta capacitación, el MEP espera que el personal inicie el año con “objetivos claros, criterios homogéneos y herramientas actualizadas para elevar la calidad de la educación pública”.

LEA MÁS: Encuesta de Idespo: Laura Fernández lidera intención de voto, pero mayoría sigue indecisa