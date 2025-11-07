MOPT implementará un carril reversible en Sabanilla a partir de este viernes

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, a partir de este viernes 7 de noviembre, se implementará un carril reversible en la ruta nacional 202, es decir, en el sector de Sabanilla de Montes de Oca.

Este carril reversible estará en funcionamiento a partir de las 10 a.m. Se extenderá desde la intersección del edificio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) hasta la entrada oeste de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Las autoridades indicaron que habrá un horario de funcionamiento:

Sentido Sabanilla-San Pedro: De medianoche a mediodía.

Sentido San Pedro-Sabanilla: De mediodía a medianoche.

El MOPT implementó un carril reversible, un paso peatonal y un semáforo en Sabanilla de Montes de Oca. (MOPT/MOPT)

Recordemos que actualmente, el CONAVI y la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del MOPT están realizando labores de señalización vial desde la rotonda de la Betania hasta el Cristo de Sabanilla.

Se instaló un paso peatonal y semáforo

El MOPT anunció que se instaló un paso peatonal en la rotonda de la Betania para facilitar el cruce de peatones en la zona.

Además, se eliminó el giro izquierdo y el movimiento directo de la intersección calle La Cruz, que se encuentra justamente 100 metros al oeste del acceso oeste de las instalaciones deportivas de la UCR.

Las autoridades instalaron también un semáforo vehicular con fase peatonal en el Área de Salud El Carmen Montes de Oca.

