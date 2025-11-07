Enorme piedra mantiene cerrada la ruta 32 y por eso reabrirá hasta el lunes 10 de noviembre

La carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, estará cerrada hasta el próximo lunes 10 de noviembre.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), al afirmar que una piedra de 7 metros de alto y seis metros de ancho, y que pesa aproximadamente 2500 toneladas, es la que tiene bloqueado el paso.

Esta piedra está ubicada a unos 30 metros de altura, sobre el kilómetro 31.

Esta roca será fisurada para intentar quitarla por completo.

Mauricio Sojo, director del Conavi, señaló que esta es una situación atípica porque no se trata de árboles ni material.

“Este viernes se provocará la caída de una roca de unos 50 metros de envergadura y 2500 toneladas de peso. Tareas posteriores obligan a mantener la vía cerrada hasta el lunes”, señalaron en el MOPT.

Si usted necesita ir al Caribe del país puede utilizar las rutas alternas por Vara Blanca por Heredia, Chilamate y Vuelta de Kooper, así como por Turrialba.