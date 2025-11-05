¿Ya presentó su IVA? Este es el plazo final para hacerlo sin multas

¿Es contribuyente y paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA)? Preste atención porque en unos días vence el plazo para hacer la declaración de este tributo.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves ya sabe cuándo debe ir a la comisión de la Asamblea Legislativa que analiza levantarle su inmunidad

Según la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, el IVA de octubre vence el lunes 17 de noviembre.

Cada mes, la presentación de este impuesto vence el 15; sin embargo, la fecha corre al día siguiente, o en este caso, unos días después, cuando cae en un feriado o un día inhábil, por ejemplo, un sábado.

El plazo para presentar el IVA de octubre vence pronto, según el Ministerio de Hacienda. (Canva/Canva)

Si usted no presenta la declaración del IVA, puede enfrentarse a multas e intereses que empiezan a correr al día siguiente.

¿Dónde se hace la declaración?

Los contribuyentes pueden presentar el IVA a través del nuevo portal TRIBU-CR de Hacienda, que entró en funcionamiento el 6 de octubre.

LEA MÁS: Estos fueron los números ganadores del sorteo de Chances del 4 de noviembre

Debido a su implementación, las autoridades corrieron la fecha de la presentación del IVA de setiembre para el 24 de octubre, para que los usuarios pudieran acoplarse al nuevo sistema.

No obstante, esta decisión no afectará a la declaración de este tributo de octubre, pues la fecha límite se mantiene para el 17 de noviembre.

El IVA se presenta a través del nuevo portal del Ministerio de Hacienda, TRIBU-CR. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)

Si no sabe cómo hacer la presentación del IVA, preste atención a los pasos que debe seguir:

Ingrese a la Oficina Virtual (OVi) de TRIBU-CR con su usuario y contraseña. En el menú en el costado izquierdo de la pantalla, seleccione la opción “Declaraciones”. En “Declaraciones” se mostrarán los trámites pendientes. Seleccione la que requiere hacer, en este caso, la opción 150 Impuesto al Valor Agregado. Ubique el campo de periodo que se presenta en el formato año y mes, seleccione el que desea declarar y haga clic en el botón azul que indica “Realizar”. Ingrese la información relacionada con ventas generales, digite el monto total de las ventas realizadas clasificadas según la tarifa de IVA que corresponda. Una vez que haya completado, haga clic en “Siguiente”. Debe indicar si conoce o no las tarifas de venta. En caso de no conocerlas, puede ingresar la información de las ventas del año anterior para generar el cálculo de proporcionalidad. Cuando haya ingresado los datos, haga clic en “Siguiente”. En la sección “Créditos fiscales”, se puede verificar el crédito fiscal aplicado correspondiente al IVA de las compras totales. El sistema calcula el impuesto correspondiente y en la pantalla se muestra un resumen de la información que usted proporcionó. Se recomienda revisar los datos para confirmar la presentación. Si todo está en orden, haga clic en “Presentar”.

LEA MÁS: KLM mantendrá vuelos entre Ámsterdam y Costa Rica durante gran parte del 2026