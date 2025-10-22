El 5 de diciembre se le pagará el aguinaldo a los empleados del Estado

La información está en el calendario del Ministerio de Hacienda. (Rafael Pacheco Granados)

Los empleados del Estado ya saben qué día se les depositará el aguinaldo 2025. Según el calendario oficial del Ministerio de Hacienda, el pago será el viernes 5 de diciembre.

Este adelanto permitirá a los trabajadores organizar con tiempo sus gastos y preparativos para las fiestas de fin de año, así como realizar compras o pagos con mayor tranquilidad.

Este beneficio anual, conocido popularmente como el “dinerito extra de diciembre”, representa una ayuda importante para los hogares costarricenses.

Recuerde la importancia de planificar el uso del aguinaldo y destinar una parte al ahorro o al pago de deudas, evitando los gastos impulsivos que suelen aumentar en esta época.

Sector privado tiene hasta el 20 de diciembre

Por su parte, las empresas privadas tienen tiempo hasta el 20 de diciembre para cancelar el aguinaldo a sus colaboradores, según lo establece el Código de Trabajo. El monto equivale al promedio de los salarios percibidos durante los últimos doce meses de trabajo.

Se le recomienda a los empleados verificar que el cálculo sea correcto y a las empresas cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones.

Recuerde tener cuidado con su dinero, una vez que le depositen el aguinaldo. (imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/ChatGPT)

Cuidado con las estafas en temporada de aguinaldo

La llegada de este ingreso adicional también incrementa los intentos de fraude. Las autoridades alertan sobre mensajes falsos, llamadas y correos electrónicos que buscan obtener datos personales o bancarios.

Se aconseja no ingresar a enlaces desconocidos, evitar compartir información confidencial y confirmar cualquier promoción directamente con los canales oficiales.

Con estos cuidados, los trabajadores podrán disfrutar de su aguinaldo 2025 de forma segura y sin contratiempos.

