Amazon lanza su sección “Bazaar” en Costa Rica para competir con Temu y Shein

El comercio electrónico costarricense entra en una nueva etapa con la llegada de Amazon Bazaar, una sección de la aplicación principal de Amazon que busca captar al público que compra en plataformas de precios reducidos como Temu, Shein y AliExpress.

El servicio fue presentado, oficialmente, este viernes 7 de noviembre de 2025, de forma simultánea en Costa Rica y otros 13 países de la región, marcando una expansión significativa del modelo “low cost” del gigante estadounidense.

Amazon lanzó en Costa Rica su nueva sección “Bazaar”, con productos desde $5. (Captura de pantalla/El Financiero)

Productos baratos y entregas más rápidas

A diferencia de los sitios asiáticos, Amazon Bazaar promete entregas en un plazo máximo de 14 días, además de devoluciones gratuitas si se realizan dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido.

Los artículos disponibles incluyen ropa, accesorios, decoración para el hogar, artículos de cocina y productos de belleza, muchos con precios por debajo de los $10 dólares (5 mil colones)

El acceso se realiza desde la aplicación oficial de Amazon, sin necesidad de descargar una nueva plataforma. Los usuarios pueden ingresar con sus credenciales existentes y pagar con tarjetas Visa, Mastercard o American Express, lo que simplifica la compra.

Envíos gratuitos y servicio al cliente

Para compras superiores a ₡10.000, los usuarios podrán disfrutar de envío gratuito, mientras que los pedidos de menor valor tendrán un cargo estándar. Amazon busca mantener la fiabilidad y atención al cliente que caracterizan su marca, algo que no siempre ofrecen sus competidores.

El modelo sigue el mismo formato que la prueba piloto lanzada en México en agosto de 2025, donde el servicio tuvo una respuesta positiva y consolidó a Bazaar como una alternativa de bajo costo, pero con el respaldo logístico de Amazon.

Competencia directa con el modelo asiático

La nueva apuesta de Amazon busca competir con Temu y Shein en el mercado costarricense. (Shutterstock)

Con este movimiento, Amazon refuerza su posición frente al crecimiento de plataformas asiáticas en América Latina, donde Temu y Shein cada día ganan más clientes.

El lanzamiento de Bazaar en Costa Rica confirma que el país se ha convertido en un mercado clave para la expansión del comercio electrónico en la región, gracias a su alto nivel de digitalización y hábitos de consumo online.

