Nacional

¿Qué números recomienda la Inteligencia Artificial para ganar en la Lotería Nacional este 9 de noviembre?

Un nuevo sorteo ordinario de Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) se realizará este domingo 9 de noviembre, y muchos ya buscan los números que podrían traer fortuna

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) celebrará su sorteo ordinario de Lotería Nacional este domingo 9 de noviembre, con premios millonarios y gran expectativa entre los compradores de fracciones y enteros.

En los últimos meses, varios sorteos han repetido terminaciones y combinaciones que se han vuelto populares entre los jugadores más fieles. Basado en las estadísticas de la propia JPS y en las secuencias más frecuentes, estos son algunos de los números considerados de la suerte para este sorteo:

LEA MÁS: Gordo Navideño 2025: la IA revela los números de la suerte para ganar los ¢8.000 millones

Las tres tómbolas del sorteo de la lotería nacional.
La Lotería Nacional celebrará su sorteo ordinario este domingo 9 de noviembre. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)
  • 03 → asociado con la creatividad y la buena energía.
  • 07 → considerado el número más afortunado en diversas culturas.
  • 11 → símbolo de intuición y buenos comienzos.
  • 13 → aunque muchos lo ven como de mala suerte, para otros significa cambio positivo.
  • 17 → ligado a transformaciones y éxito en proyectos nuevos.
  • 21 → relacionado con la abundancia y los logros personales.
  • 33 → número maestro en numerología, asociado a protección y prosperidad.
  • 47 → ha sido recurrente en sorteos históricos de diferentes loterías.
  • 56 → vinculado a recompensas inesperadas.
  • 72 → símbolo de equilibrio y fortuna duradera.

Estos números son orientativos y reflejan solo tendencias y coincidencias que los jugadores suelen seguir, sin garantizar un resultado.

Recomendaciones para el sorteo

La JPS recordó a los compradores verificar que los billetes sean oficiales y estén debidamente sellados, además de no compartir fotografías del número en redes sociales para evitar fraudes.

LEA MÁS: Dolor y muerte: la lotería golpeó a una familia dos veces

El sorteo será transmitido en vivo por Canal 13 y por las plataformas oficiales de la Junta, a partir de las 7:30 p. m.

El premio mayor mantiene un acumulado atractivo y podría superar los cientos de millones de colones, lo que ha generado una alta demanda en las agencias y puntos de venta.

Gordo navideño, venta no calienta
Jugadores esperan con ilusión el próximo sorteo de la Junta de Protección Social. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJunta de Protección SocialJPSInteligencia ArtificialNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.