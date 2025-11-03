Lotería Nacional: estos son los números ganadores del sorteo del domingo 2 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 2 de noviembre el sorteo ordinario número 4874 de la Lotería Nacional, en el cual se distribuyeron más de ¢200 millones de colones entre los tres primeros premios.

Los resultados oficiales fueron los siguientes:

Primer premio: número 73 con la serie 790 , que reparte ¢175 millones por entero .

con la que reparte . Segundo premio: número 17 con la serie 426 , con un premio de ¢30 millones por entero.

con la , con un premio de ¢30 millones por entero. Tercer premio: número 41 con la serie 361 , que distribuye ¢14 millones por entero.

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢5 millones con la serie 549 y el número 41.

El sorteo se transmitió en directo y fue seguido por miles de personas que esperaban con ilusión conocer los números ganadores.

En total, la JPS emitió 100 premios de diferentes montos, los cuales pueden consultarse en detalle a partir del lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio web oficial de la Junta.

Reclamo de premios

Para reclamar los premios, las personas deben presentar el o los pedacitos con el número y serie del sorteo. Los premios mayores se pueden reclamar directamente en las oficinas centrales de la Junta de Protección Social en San José.

Recuerde también, que el Gordo Navideño 2025 ya se encuentra a la venta, con un premio mayor de ¢8.000 millones repartidos en cinco emisiones.