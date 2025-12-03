¿Fue uno de los 43 mil afectados por Avianca? La aerolínea da la cara con este anuncio

Avianca informó que ya concluyó al 100% la actualización del software ordenada por Airbus en toda su flota A320, una medida que generó retrasos y reprogramaciones durante los últimos días y que afectó a 42.939 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

Con el proceso completado, la compañía anunció nuevas disposiciones para garantizar atención y soluciones a cada uno de los pasajeros afectados.

Ajustes técnicos realizados en los 124 aviones

La aerolínea detalló que la actualización fue ejecutada en los 124 aviones requeridos, luego de un trabajo continuo de más de 2.500 técnicos especializados que operaron de manera coordinada y sin interrupciones.

El proceso se realizó tras la directriz del fabricante Airbus, que solicitó la actualización de software para toda la familia A320 involucrada. Durante los trabajos, Avianca destacó que sus equipos operaron 24/7 en busca de reducir al máximo el impacto en los itinerarios.

Medidas para los pasajeros que enfrentaron cambios

La aerolínea indicó que, desde el inicio de la contingencia, puso a disposición opciones de reubicación, reembolsos y cambios de fecha sin costo para quienes vieron afectado su vuelo. La compañía reiteró que esas alternativas continuarán vigentes mientras se procesan todos los casos.

En total, 42.939 clientes fueron impactados por modificaciones en 293 vuelos. Avianca afirmó que está en contacto con los usuarios y que mantiene habilitados canales de atención para garantizar soluciones rápidas y claras en cada situación particular.

Ventas reabiertas y operación normalizada

Luego de completar la actualización del software, Avianca confirmó que ya reabrió la venta de tiquetes para los vuelos operados desde este jueves, lo que marca el retorno progresivo a la normalidad en su programación.

Aseguran que la operación vuelve a la normalidad

Avianca insistió en que la actualización del software en la flota A320 ya está completa y que los itinerarios avanzan con normalidad, una información clave para quienes aún esperan confirmaciones sobre sus reservas, cambios o reprogramaciones.

