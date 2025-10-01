Avianca anuncia la suspensión de una de sus rutas desde Costa Rica

Varios medios de comunicación puertorriqueños informaron que la aerolínea Avianca suspenderá una de sus rutas desde y hacia Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La aerolínea Avianca anunció una lamentable noticia para los viajeros al Caribe.

Resulta que la ruta San Juan, Puerto Rico - San José, Costa Rica, se suspenderá, a 6 meses de que se iniciaran las operaciones hacia este archipiélago.

Así lo dieron a conocer los medios de comunicación puertorriqueños El Nuevo Día y El Vocero. Supuestamente, el cambio se debe a una revisión de la red de rutas.

Al parecer, la aerolínea informó la suspensión de esta ruta área a través de un correo electrónico a clientes que tenían un viaje reservado.

“En Avianca revisamos, permanentemente, el comportamiento de nuestra red, con el propósito de distribuir nuestra capacidad en aquellas rutas que más la necesitan. Por esta razón, y luego de evaluar el desempeño de la ruta San José (SJO) - San Juan (SJU), operada por Avianca Costa Rica S.A., hemos decidido suspenderla a partir del próximo 24 de octubre de 2025, fecha en la cual operará el último vuelo”, informó la aerolínea a El Vocero.

Así que, si usted quiere viajar a Puerto Rico con esta aerolínea, planee el paseo al archipiélago antes de que se suspendan las operaciones.

Otra ruta suspendida

Hace unos días también se informó la cancelación de otra ruta con la aerolínea GOL Linhas Aéreas, que conectaba a Costa Rica con Brasil.

A partir del 29 de noviembre de este año, la operación del vuelo directo entre São Paulo (Brasil) y San José (Costa Rica) dejará de funcionar.

La aerolínea GOL Linhas Aérea también anunció la suspensión de su ruta Brasil - Costa Rica.

GOL aseguró que el ajuste obedece a una reestructuración de su red de rutas, y afirmó que esta decisión no compromete sus planes de expansión internacional.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lamentó la decisión y puntualizó que, a pesar de que las cifras de viajeros directos no eran elevadas, existía interés en explorar opciones futuras.

