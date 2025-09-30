Nacional

¿Ya agendó su cita? Vehículos que terminen con esta placa deben ir a revisión técnica de DEKRA

La inspección vehicular le permite al usuario asegurarse de que el vehículo esté en buenas condiciones

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
Dekra
Los dueños de vehículos que tienen placas que terminen en 0 deben ir a DEKRA para la revisión técnica vehicular. (Cortesía Dekra/Dekra)

DEKRA continúa con la revisión técnica de cada vehículo, según la placa. Este octubre es el turno de aquellos que tienen la placa terminada en 0.

LEA MÁS: Popular Pensiones dice a usuarios cómo asegurar que sus familiares reciban el ROP si ellos mueren

Si usted tiene esta placa y no adelantó la revisión en setiembre, no se preocupe. Todavía tiene la oportunidad de hacerlo durante octubre.

Para que le realicen la inspección técnica a su vehículo, debe agendar una cita a través de la página web de DEKRA Costa Rica. Allí puede seleccionar la sede y la fecha, según su disponibilidad.

La inspección vehicular es muy importante porque los funcionarios se aseguran de que el automotor está en óptimas condiciones para circular en la carretera y así, no causar un daño al medio ambiente o convertirse en un riesgo para las demás personas.

Presas, Curridabat
Es importante que los vehículos cuenten con la inspección técnica, de esta forma se asegura que están en óptimas condiciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Rodrigo Arias será sometido a una operación y estará fuera de la Asamblea Legislativa por semanas

Recuerde que DEKRA cuenta con 16 estaciones en el país, con diferentes horarios.

En el caso de Alajuelita, Cartago, Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya y Limón, operan de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Por otra parte, la estación de Cañas funciona de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y la Móvil Norte, actualmente en Grecia, y la Móvil Central, en Tarrazú, están abiertas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Móvil Sur opera en Sabalito de Coto Brus, en un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

LEA MÁS: ¿Quiénes entrarán a la UCR y la UNA en 2026? Fechas, exámenes y resultados ya están definidos

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
revisión técnica vehicularDEKRA Costa Ricacitas revisión DEKRAinspección vehicular
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.