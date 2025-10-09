Avianca ajusta operaciones y elimina conexión entre Costa Rica y Nicaragua

La aerolínea Avianca anunció la suspensión de la ruta San José-Managua. El último vuelo se realizará el 23 de octubre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

La aerolínea Avianca tiene una nueva mala noticia sobre una de sus rutas. Resulta que se cancelarán los vuelos de San José, Costa Rica-Managua, Nicaragua, cuya ruta conectaba a Miami, Estados Unidos.

Así lo informó varios medios de comunicación nicaragüenses como Confidencial y La Prensa.

Según los medios, la suspensión de esta ruta será efectiva a partir del 23 de octubre, supuestamente, debido al mal desempeño de las operaciones.

“En Avianca revisamos permanentemente el comportamiento de nuestra red, con el propósito de distribuir nuestra capacidad en aquellas rutas que más la necesitan. Por esta razón, y luego de evaluar el desempeño de algunas de nuestras rutas, hemos decidido cancelar la ruta San José (SJO) - Managua (MGA), operada por Avianca Costa Rica S.A., próximo 23 de octubre de 2025, fecha en la cual operará el último vuelo”, indicó la aerolínea en un comunicado, según el medio La Prensa.

Sin embargo, esta cancelación solo se aplicará a la ruta San José-Managua, pues los vuelos directos y con escala entre Managua y Miami seguirán operando.

Aquellas personas que tienen boletos con esta ruta, serán reubicadas en otros vuelos.

Al parecer, la ruta San José-Managua fue cancelada por mal desempeño, según medios de comunicación nicaragüenses. (Cortesía/Cortesía)

Las operaciones de la ruta San José-Managua-Miami iniciaron en mayo de este año, sin embargo, no tuvieron el resultado esperado.

Estas no son las únicas operaciones que Avianca canceló, pues hace unos días los medios de comunicación puertorriqueños El Nuevo Día y El Vocero dieron a conocer la suspensión de la ruta San Juan, Puerto Rico - San José, Costa Rica, a 6 meses de que se iniciara el servicio.

La cancelación de esta ruta habría sido comunicada a través de un correo electrónico a los clientes de Avianca.

El último vuelo de San Juan-San José operará el 24 de octubre de este año.

