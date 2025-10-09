¿Listo para volar a México? Aerolínea Viva anuncia nueva ruta desde Costa Rica

La aerolínea Viva anunció que conectará Monterrey con Costa Rica, ampliando la oferta de vuelos aéreos desde el país del "pura vida". (ICT/ICT)

¿Es amante de viajar a México y conocer sus destinos? Pues la aerolínea mexicana Viva anunció una nueva ruta desde y hacia San José, que estará disponible a partir del jueves 30 de octubre.

Se trata de la ruta San José-Monterrey, que tendrá dos frecuencias semanales. Los lunes y viernes los vuelos se realizarán desde Monterrey, mientras que martes y sábados serán desde Costa Rica, al ser un vuelo nocturno.

“Los viajeros ticos podrán acceder de manera directa a una de las ciudades más importantes de México, donde encontrarán grandes oportunidades para vacacionar y hacer negocios. Además, al ser el hogar y ciudad origen de Viva, encontrarán una amplia red de conectividad que les facilitará viajar a los mejores destinos en México y otros países”, comunicó el Instituto Costarricense de Turismo.

Monterrey es uno de los destinos al que los viajeros costarricenses pueden volar. Desde Costa Rica se puede viajar a la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, entre otras ciudades.

La aerolínea Viva conecta con más de 45 destinos nacionales e internacionales, incluyendo las playas de Acapulco, Cozumel, Los Cabos o Puerto Vallarta. También ofrece vuelos hacia Estados Unidos, específicamente a ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Oakland-San Francisco, Nueva York y más.

Así que aproveche para comprar los boletos y conocer la bella ciudad de Monterrey, famosa por ser un centro industrial y económico, sus paisajes, su gastronomía y su cultura.

Esta es una noticia positiva para Costa Rica después de que se informara la suspensión de las rutas San José-San Juan en Puerto Rico, de la aerolínea Avianca, y San José-São Paulo en Brasil, de GOL Linhas Aéreas.

