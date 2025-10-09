¿Listo para volar a México? Aerolínea Viva anuncia nueva ruta desde Costa Rica

¿Es amante de viajar a México y conocer sus destinos? Pues la aerolínea mexicana Viva anunció una nueva ruta desde y hacia San José, que estará disponible a partir del jueves 30 de octubre.
Se trata de la ruta San José-Monterrey, que tendrá dos frecuencias semanales. Los lunes y viernes los vuelos se realizarán desde Monterrey, mientras que martes y sábados serán desde Costa Rica, al ser un vuelo nocturno.
“Los viajeros ticos podrán acceder de manera directa a una de las ciudades más importantes de México, donde encontrarán grandes oportunidades para vacacionar y hacer negocios. Además, al ser el hogar y ciudad origen de Viva, encontrarán una amplia red de conectividad que les facilitará viajar a los mejores destinos en México y otros países”, comunicó el Instituto Costarricense de Turismo.
Monterrey es uno de los destinos al que los viajeros costarricenses pueden volar. Desde Costa Rica se puede viajar a la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, entre otras ciudades.
La aerolínea Viva conecta con más de 45 destinos nacionales e internacionales, incluyendo las playas de Acapulco, Cozumel, Los Cabos o Puerto Vallarta. También ofrece vuelos hacia Estados Unidos, específicamente a ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Oakland-San Francisco, Nueva York y más.
Así que aproveche para comprar los boletos y conocer la bella ciudad de Monterrey, famosa por ser un centro industrial y económico, sus paisajes, su gastronomía y su cultura.
Esta es una noticia positiva para Costa Rica después de que se informara la suspensión de las rutas San José-San Juan en Puerto Rico, de la aerolínea Avianca, y San José-São Paulo en Brasil, de GOL Linhas Aéreas.
