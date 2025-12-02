Trabajadora que gana en dólares: Por primera vez en mi vida mi salario baja y baja

El precio del dólar va en caída libre; este lunes la página del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestra la compra en ¢488.55 y la venta en ¢496.39.

Una trabajadora de una empresa transnacional, que ha visto su salario bajar desde hace tres años, contó lo difícil que ha sido sobre llevar la situación.

El dolar va cayendo y eso afecta a quienes ganan en dólares. (Shutterstock)

La mujer, quien pidió solo ser identificada con el apellido Sandí, dice que por primera vez ha visto su salario bajar y bajar todos los días sin poder hacer nada para frenar la baja.

LEA MÁS: El dólar está por el suelo en Costa Rica y no van a creer quién es el culpable

“El dólar ha tendido a subir siempre, aunque sea un poquito, pero ahora no, ha bajado y bajado todos los días. Recuerdo que antes iba subiendo y en junio del 2022 llegó casi a los ¢700; en aquel momento, pues lo sentí a favor en cuanto al salario, pero uno sí siente que el costo de la vida sube, porque sube la gasolina y sube todo.

“Después de ese momento el dólar solo ha bajado, casi de forma diaria, y eso ha hecho que mi salario baje. En diciembre el fenómeno es peor y he leído que es por el tema de aguinaldos y por la temporada alta turística”, mencionó la mujer.

LEA MÁS: TSE anuncia que a partir de este 2 de diciembre la reimpresión de la cédula tiene un nuevo costo

Quiénes ganan en dólares han tenido que ingeniárselas para estirar el dinero. (Shutterstock)

Cambió la forma en la que lleva sus finanzas

Ella dice que ha tenido que cambiar la forma en la que lleva sus finanzas.

“Por primera vez en mi vida mi salario baja y baja. La ley dice que cuando a uno lo contratan no le pueden bajar el salario, pero debido a lo que está pasando, algo completamente ajeno a la empresa donde trabajo, mi salario es cada día menor. Cuando me hacen aumentos ni se sienten, porque no equiparan la disminución”.

Ella dice que ahora cuando quiere salir a comer o darse un gusto ya lo tiene que pensar más porque la plata ya no alcanza como antes.

“Por dicha no tengo deudas, pero aun así me ha afectado y he tenido que cambiar la forma de llevar mis finanzas. Sí conozco a personas que también ganan en dólares y tienen deudas en colones y, aunque cada vez ganan menos, tienen que pagar más por la devaluación, entonces sí sufren bastante por lo que está pasando”, manifestó.