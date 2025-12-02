TSE anuncia que a partir de este 2 de diciembre la reimpresión de la cédula tiene un nuevo costo

A partir de este 2 de diciembre, el costo de la reimpresión de la cédula de identidad cambió.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicó un rebajo; ahora tendrá un costo de ¢5.890 (antes era de ¢6.400). Según la institución, el ajuste se realizó después de una revisión de los costos operativos del sistema.

Desde que este servicio existe (en julio del 2021), ya se han tramitado 48.597 reimpresiones en todo el país.

El TSE anuncia que reimprimir la cédula ahora costará menos. (TSE)

El trámite es 100% en línea y entrega Correos de Costa Rica

La gran ventaja de este servicio es que el usuario puede hacer todo el proceso desde su casa.

El trámite se realiza en el sitio: https://www.consulta.tse.go.cr/ReimpresionCedular/

Lo que debe hacer es: completar el formulario, hacer el pago en línea con tarjeta Visa o Mastercard e indicar la dirección exacta donde quiere recibir el documento.

El envío lo hace Correos de Costa Rica, quienes entregan la cédula solo al titular. El tiempo estimado de entrega es de 2 a 4 días hábiles.

Ojo: no sirve para renovaciones ni primeras cédulas

El TSE aclara que este servicio aplica únicamente para reimprimir una cédula vigente en caso de extravío, deterioro o de daño físico.

Usted puede pedir que le lleven la reimpresión de la cédula hasta su casa. (Archivo)

No puede utilizarse para renovación por vencimiento, primera cédula o cambios de datos.

Con esta rebaja y el servicio a domicilio, miles de personas podrán resolver más rápido cuando la cédula se les pierda o dañe, sin filas ni traslados.

El TSE recuerda que la cédula es esencial para hacer prácticamente cualquier trámite público o privado, por lo que contar con una alternativa rápida es clave para la población.