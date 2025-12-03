Perros y gatos sin hogar reciben una muy buena noticia desde la Asamblea Legislativa

Los perros y gatos del país que no tienen un hogar recibieron una muy buena noticia este martes 2 de diciembre.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el proyecto para “fortalecer las asociaciones y organizaciones de bienestar animal” (expediente 24.269), del diputado Gilberto Campos, y eso es una muy buena noticia para estos perritos y gatitos sin techo.

El proyecto aprobado ya en segundo debate pretende que el Estado destine dinero para que estas organizaciones puedan continuar dedicándose al rescate, atención y protección de animales domésticos.

Sunny hace tres años era un perrito indigente que incluso fue abusado sexualmente, ahora vive como un rey con una familia de Calle Blancos (Cortesía)

De acuerdo con lo que establece la iniciativa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene que destinar el 2,3% del presupuesto que le asigna al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) a las organizaciones que realmente trabajen, y así lo comprueben totalmente, en el bienestar de animales domésticos de compañía como lo son los perros y los gatos.

Las organizaciones que quieran luchar por una parte del dinero que ya aprobaron los diputados deben demostrar que rescatan perros y gatos, que les dan atención veterinaria y que hacen campañas de castración.

Además, que organizan campañas de adopciones, que tienen programas de educación para enseñar la responsabilidad que se necesita al tener un perro o un gato.

19/07/2021 San José, Mercado Borbón. Don Gato, José Vargas, es un hombre que dedica su vida a ayudar gatitos. ÉL vela por los animales de la calle de Barrio México y cuida a los del Mercado Borbón. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

También, deben ser organizaciones inscritas legalmente y con todos los papeles al día, cumplir con los requisitos de la Contraloría General de la República y presentar su proyecto de protección a perros y gatos ante SENASA, el cual debe incluir presupuesto, resultados esperados, si se dedicará a perros o gatos y un calendario de actividades.

Nos explica Julia Rojas de Catrix, una asociación y clínica de gatos, que este proyecto aprobado es una “tremenda alegría para quienes nos dedicamos a proteger a los perros y gatos, ya que siempre se necesita ayuda económica. No es que con este proyecto se acaben los problemas económicos, pero toda ayuda es bien recibida; además, el proyecto consolida la necesidad que hay en el país por proteger a perros y gatos”.

“Esta ley reconoce que las ONG no somos ‘extraños’ al sistema, sino parte (vital) de la respuesta social ante la sobrepoblación, abandono y sufrimiento de animales domésticos.

“Pero no nos confundamos: no es limosna, es obligación estatal. Y exigimos que esos recursos lleguen con transparencia, rendición de cuentas y criterios claros”, agrega Rojas.

Ahora falta que el presidente firme el proyecto aprobado y que se publique en La Gaceta.

A partir de la publicación se inicia la creación de un reglamento para definir bien todos los detalles de cómo se repartirá el dinero (que podrían ser unos 350 millones de colones, aproximadamente).