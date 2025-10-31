Benji y Agatha, los modelos de cuatro patas que se robaron las miradas con sus disfraces de Halloween

En Granadilla Sur de Curridabat hay un perro y un gato que se robaron todas las miradas en Halloween.

Hablamos de Benji, un zaguatico con alma de ángel, y Agatha, una gatita de mirada sabia y carácter fuerte, quienes son los modelos oficiales de Bulupets, la tienda de accesorios para mascotas que su dueña, Sofía Moya Espinoza, fundó hace cuatro años a puro corazón y amor por los animales.

Este año, Benji se disfrazó de Chucky, el muñeco travieso del cine, mientras que Agatha se lució como la Reina de Corazones, personaje del cuento Alicia en el país de las maravillas. Juntos protagonizan una historia llena de amor, rescate y segundas oportunidades.

Benji y Agatha se pusieron su lindo traje de Halloween para espantar con mucho amor. (Bulupets/Cortesía)

Aguacero, rescate y nuevo comienzo

Hace un año, una semana después de la romería, Sofía y su mamá, doña Ivonne Espinoza, escucharon un ladrido entre la lluvia. En medio del aguacero, un perrito mojado, flaco y asustado buscaba refugio.

“Pensamos que lo dejaron botado aprovechando la romería y una semana después seguía sin que nadie lo atendiera”, recuerda Sofía.

Agatha está vestida de la Reina de Corazones de la película Alicia en el país de las maravillas. (Bulupets/Cortesía)

“No se dejaba agarrar, pero al final se rindió. Tenía una cara de ‘por favor, ayúdenme, no soporto más’. Lo subimos al carro y durmió en nuestra tienda. Era tan noble, obediente y tranquilo que sabíamos que merecía quedarse”.

Lo bautizaron Benji, y aunque al principio creyeron que era viejito, resultó ser un cachorro de apenas once meses. Desde entonces se volvió el consentido de la casa y el alma de Bulupets.

Este Benji es uno de los Chucky más tiernos que hemos visto. (Bulupets/Cortesía)

“Creímos que era un perrito viejo porque estaba superdesnutrido, sucio, empapado por el aguacero, en fin, estaba en pésimas condiciones, por eso a primera vista nos pareció que más bien era un perro viejo”, recuerda Sofía.

Foto del día que Benji fue rescatado, en verdad parecía un perrito hasta adulto mayor por el abandono en que estaba. (Bulupets/Cortesía)

Hoy día, Benji atiende a los clientes, se echa pancita arriba para que lo acaricien y hasta posa para las fotos.

“Tiene unas pestañas preciosas y es el más regalado del mundo porque de todos se deja acariciar, es más, hasta exige las caricias. Todos los que vienen a la tienda preguntan por él”, cuenta entre risas la mamá humana.

Gatica que sanó un corazón

La otra protagonista es Agatha, una gatita rescatada en Tirrases. Llegó justo cuando Sofía aún lloraba la partida de su gato, Minini, quien murió de leucemia felina.

“No estaba lista para otro gato. El tema con Agatha es que es hija de una mamá salvaje, o sea, que nació sin hogar en un charral de Curridabat, entonces ella era salvaje. Cuando supe que si nadie la adoptaba la devolverían al matorral para que siguiera salvaje y peligrando a diario su vida, no pude decir que no la quería”, confiesa.

Dos rescates que recibieron su segunda oportunidad de vida y ahora se quieren como hermanos. (Bulupets/Cortesía)

Agatha era arisca, arañaba, mordía y no confiaba en nadie.

“Le tenía miedo a todo. La metí en un encierro, me puse guantes, le di comida con paciencia a pesar de que siempre buscaba morderme y arañarme. Conforme pasó el tiempo me fue oliendo la mano, ya sin atacarme.

Poco a poco se transformó en una gatita gordita, ronroneadora y bien comelona.

“Yo siento que mi gatico fallecido, Minini, me la envió. Minini era anaranjado y Agatha tiene manchitas anaranjadas como él. Me trajo mucha luz y me ayudó a sanar el duelo”, dice Sofía con ternura.

Sofía tenía que ponerse guantes para alzar a Agatha. (Bulupets/Cortesía)

El amor en forma de galleticas

En Bulupets, Benji y Agatha son más que mascotas: son familia y embajadores de amor animal. Benji prueba primero las galleticas que prepara doña Ivonne para los perritos y siempre mueve la cola cuando llega alguien nuevo.

“Benji todavía tiene miedo de subirse al carro, creemos que lo abandonaron así. Pero camina todos los días, feliz, con la colita en alto. Ahora es un perro libre y amado”, cuenta Sofía quien tiene siete perritos más y tanto Benji como Agatha, se llevan excelente con todos.

La tienda se ha convertido en un punto de encuentro para amantes de los animales. En redes sociales, todos quieren conocer a los modelos peludos que en Halloween se roban el show con su trajes. En Bulupest venden todo tipo de accesorios para mascotas, puede llamarlos al teléfono: 8766-3117.

Sofía posa con sus "espantos" de Halloween a quienes quiere demasiado porque son luz en su vida. (Bulupets/Cortesía)

“Bulu significa rey en bribrí y pets, mascotas en inglés. Para nosotros ellos son eso: los reyes de la casa”, explica Sofía.

Hasta su ilustración con Inteligencia Artificial ya tienen Benji y Agatha, quedaron bellos. (Bulupets/Cortesía)

Benji y Agatha nos recuerdan que rescatar es dar vida, y que el amor más puro tiene patas, bigotes y una mirada que todo lo perdona”.