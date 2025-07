Bruno es un gato al que le gustan los deportes extremos, tiene su TikTok y es trilingüe

Bruno no es un gato cualquiera. Este peludito coronadeño, de un año y siete meses, es toda una celebridad felina, deportista de hueso (o garra) colorado y tan carismático que en redes sociales lo siguen como si fuera influencer, lo saludan en la calle como estrella de rock y, donde pone una patita, deja a todos boquiabiertos.

Bruno es un gato que le gustan los deportes extremos, tiene su TikTok y es trilingüe. En la foto con su papá humano, don Diego. (Cortesía/Cortesía)

Su papá humano, Diego Zamora Jiménez, de 38 años, y vecino de San Antonio de Coronado, fue quien sin saberlo desató esta aventura.

Bruno se apunta siempre que sea ir al bosque a disfrutar la naturaleza

“Yo andaba buscando un gato macho para adoptar, nada más, y en enero de 2024 me dieron a Bruno junto con su hermanita Biscuit. Desde que lo traje, como no me gustaba dejarlo solo, comencé a llevármelo a todos lados y, poco a poco, se fue acostumbrando.

“Primero sobre los hombros, luego en la bicicleta y, de pronto, ya estaba haciendo senderismo, canopy, rapel...”, cuenta Diego, todavía sorprendido de todo lo que ha vivido con su fiel compañero.

Mientras sea naturaleza, Bruno se apunta a todo con mucha alegría. (Cortesía/Cortesía)

Sin miedo a mojarse

Bruno es de raza angora turco, y aunque cuando llegó a casa estaba en condiciones complicadas, hoy es un gato sano, tranquilo y, sobre todo, muy chineado. Lo más curioso es que disfruta de cosas que a la mayoría de los michis les darían terror.

A Bruno le encanta el agua y pasarla bien

“El agua le encanta. Mojarse con lluvia, nadar en ríos, no le molestan ni el ruido, ni la gente, ni los perros. Es supersociable y dócil. Una veterinaria con más de 40 años de carrera me dijo que nunca había visto un gato así.

“Cuando lo adopté, comencé a darme cuenta de su personalidad: le gusta comer, salir y es muy tranquilo. Y lo curioso es que entiende inglés.”, cuenta Diego con orgullo.

Si se trata de deportes, también le encantan mucho. (Cortesía/Cortesía)

Tan acostumbrado está a salir, que apenas amanece, Bruno corre a buscar la bicicleta. Si por él fuera, viviría en la calle.

Bruno hasta mandó un mensaje el pasado Día del Padre

“Yo soy el que pide quedarse en casa, porque él es el que siempre quiere irse. Hacemos camping, ciclismo, lo he llevado a eventos, exposiciones, restaurantes y, donde sea, se porta excelente. Siempre salgo preparado, le ando su comida, bebida, bloqueador, hasta un arenero portátil, como si fuera un perrito”.

Cataratas y mucho pegue

La historia de Bruno es tan particular que, incluso, ha servido para llevar alegría a otras personas. “Por ejemplo, nos invitaron a una actividad a beneficio del hogar de reposo para adultos mayores “Misión Reina de los Ángeles”, en San José de la Montaña, el próximo 3 de agosto. La gente va a pedalear con Bruno. Lo reconocen más a él que a mí, todos se quieren tomar fotos”, cuenta Diego entre risas.

Vean el bolso que carga don Diego, ahí va Bruno muy feliz. (Cortesía/Cortesía)

En sus aventuras cuenta que han recorrido desde Monte verde, donde hicieron canopy, hasta la zona de Olán, en Talamanca, donde Bruno bajó en rapel dentro de un maletín y disfrutó la catarata como si fuera un spa.

No solo es deportista, figura pública, influencer de las redes sociales, aunque usted no lo crea, Bruno se nos hizo trilingüe, entiende el idioma gatuno, español y hasta inglés.

“Doy clases de inglés y le hablo; incluso, unos extranjeros una vez le hablaron y él reaccionó. Reconoce palabras, y los papás humanos de un perro amigo de él solo le hablan en inglés. Bruno entiende todo”.

Estrella de cine

Las redes sociales de Bruno, que se encuentran como “Bruno Aventurero” en Facebook, nacieron gracias a la idea de una sobrina de don Diego.

La gente por todos lados se toma foto con este famoso gatito. (Cortesía/Cortesía)

“Ella me dijo que todo lo que hacía Bruno debía compartirlo. Yo no estaba acostumbrado a tener los ojos de todos encima, pero con él me tocó aprender. Las redes son para contar buenas noticias y recomendar lugares y productos que nos gustan, nada es pagado, todo es real”.

Y es que la dupla Diego-Bruno no solo recorre Costa Rica, sino que también promueve emprendimientos, lugares de comida, soditas escondidas y rincones turísticos del país. Todo documentado por la mirada inquieta de un gato que parece haber nacido para las aventuras.

Alma libre

“Lo más importante es que Bruno es mi compañero. Hacemos lo que nos gusta. Recordemos que, realmente, los gatos no hacen nada que no quieran, él eligió ser parte de esta vida aventurera. Eso es lo que lo hace tan especial”.

El aire puro del bosque es lo suyo y quienes hacen senderismo se sorprenden al ver un gato disfrutando tanto. (Cortesía/Cortesía)

Así es Bruno: deportista, simpático, famoso, sociable... y, sobre todo, feliz. Un gato que cambió la rutina de su humano y le enseñó que, si se anda en dos patas o en cuatro, la vida siempre es mejor cuando se vive con pasión y sin miedo a mojarse bajo la lluvia.

Don Diego en bici y Bruno disfrutando, poco que agregar. (Cortesía/Cortesía)

En las redes sociales lo encuentra así: Facebook: “Bruno aventurero”; Instagram: “brunomichi1″ y en TikTok: “Bruno Aventurero”.