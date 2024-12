¿Es cierto que cada día más familias se toman fotos con sus amados perritos y gatitos? La respuesta es un sí rotundo.

Por estos días de diciembre las sesiones de fotos familiares aumentan tremendamente en los estudios fotográficos, siendo las mascotas protagonistas principales desde ya hace unos cinco años para acá.

A puro amor los perros y gatos se ganaron su campo en las fotos familiares. Para algunas personas son sus perrhijos o gathijos y los aman con todo su corazón, pero no acostumbraban a fotografiarse con sus peluditos amados, en general, la sociedad tica no estaba acostumbrada.

A puro amor los perros y gatos se ganaron su campo en las fotos familiares. En la foto, los gatitos Moe y Maggie posan todos hermosos. (Cortesía)

¿Ha cambiado la foto familiar? Fue la pregunta que le hicimos a don Mariano García Cerna, fotógrafo profesional dueño del estudio fotográfico Tony, ubicado 100 este y 20 norte de la municipalidad de Belén.

“Ha cambiado muchísimo, ahora muchas familias llevan a sus perritos y gaticos. Es un cambio reciente y al que hemos debido adaptarnos los fotógrafos y los estudios porque el mercado se abrió mucho a este tipo de fotos.

LEA MÁS: Aprenda cómo controlar el estrés de los animales durante las tormentas eléctricas

“Siendo que el bum de las fotos familiares con mascotas se dio a partir de la pandemia, por ahí del 2021. Incluso hoy día logramos sesiones familiares en las cuales al perro le llevan un pequeño queque para que se lo coma y así irle tomando fotos”, reconoció el fotógrafo.

Le ha tocado hacer una foto de una pareja que no vive junta y cada uno llevó su mascota para hacerse una foto juntos los cuatro. En el caso del ejemplo que nos contó Mariano fueron dos gatos.

Es que los peluditos en verdad son puro amor y parte total de la familia. (Cortesía)

Así como se abrió el mercado también se adapta. Por ejemplo, ahora se sabe que dependiendo del tamaño del perro, se cobra un adicional si es muy grande. Ya se sabe que la foto familiar con mascota dura unos 20 minutos más.

“Las mascotas son más difíciles que los niños para acomodar. No se quedan quietas casi nunca y se estresan muy rápido por eso hay que crearles un ambiente muy tranquilo. En mi caso, trato de nunca tocar la mascota para no alterarla, al final, yo soy un completo extraño para ese perro o ese gato.

LEA MÁS: Sonoterapia: Nico la pasó superrelajado con la música instrumental en el Paseo Colón

“Este cambio también significa un poco más de riesgo porque en ocasiones un perro se quiere poner agresivo. Por dicha hasta el día de hoy no he sido mordido, creo que es porque me acerco poco”, explica.

Don Mariano tiene tremenda experiencia fotografiando familias con sus mascotas. (Cortesía)

-¿Siempre son agresivos los perros?

No. Es más, le digo algo, aprendí que el perro es más agresivo cuando el dueño lo está cargando, en ese momento se vuelven más territoriales y complican más la sesión.

-¿Cuándo es más fácil fotografiar a un perro?

Cuando están bien cachorritos. Los pequeñitos con cualquier juguete se entretienen y no complican la sesión en lo absoluto.

-¿Es casi lógico que se orinan en el estudio?

Muy poco, pero sí pasa, es por eso que siempre dejo las sesiones con mascotas para el final del día o abro un día en especial solo para fotos con mascotas.

LEA MÁS: Estas son las palabras que su perrito entiende a la perfección

-¿Cuál es la raza más difícil de fotografiar en familia?

No tengo ninguna duda en la respuesta, son los bulldogs y no porque sean agresivos, al contrario, son muy tranquilos, pero es que babean mucho y en pocos segundos ya tienen todo babeado y así cuesta lograr la foto.

¿Verdad que Moly se roba el show en esta foto familiar? (Cortesía)

-¿La raza más fácil?

Los french poodle. Esos llegan y hasta posan. Hacen todo lo que sus papás humanos les dicen y casi nunca se enojan, son muy tranquilos. También son muy tranquilos los collie a pesar de que son grandes, son muy amigables y quedan preciosos en las fotos.

-¿Los zaguaticos joden mucho?

No. La gran mayorja que he fotografiado son dóciles, algunos son territoriales, pero en general tranquilos.

-¿Cómo llegan los perritos a la foto familiar?

Le voy a contar, hemos confirmado que los perros creen que van para el veterinario, seguro porque las paredes son blancas, entonces se ponen, al inicio, algo nerviosos, ya después se tranquilizan.

Por supuesto que don Mariano tiene su propia foto familiar con mascota incluida. (Cortesía)

-¿Cambia mucho el asunto con los gatos?

Los gatos nunca responden al nombre. Se le debe buscar algo para que juegue. Son más tranquilos, sí, pero cuando se estresan buscan esconderse y se enroscan.

LEA MÁS: Vecina de Desamparados le saca plata al popó de las mascotas

-¿Solo perritos y gaticos fotografía?

Para nada. Mascota es mascota, por eso me ha tocado fotografiar familias y persona con conejos, pericos, una vez un muchacho con una serpiente y otra vez con un chanchito.

Moly se lució tanto que hasta le sacaron una foto solito. (Cortesía)

-¿Se asustó mucho con la serpiente?

No. Eso sí, de larguito, no la toqué para nada y me mantuve a distancia. Tenía tres metros de largo y pasa que la serpiente intimida con la mirada.

LEA MÁS: Mi perro se intoxicó ¿cómo puedo salvarlo?

-¿Por estos días de diciembre aumentan las fotos familiares con mascotas?

Mucho. Antes de pandemia del 100% de fotos familiares solo un 5% era con mascotas, ahora el asunto sube como al 30%. En estos momentos (al 2 de diciembre) llevo como 100 sesiones familiares navideñas, de esas, 30 han sido con su mascota y si la familia va de rojo, a la mascota también la visten de rojo porque es uno más de la familia eso está claro.

Los peluditos de la casa cada vez más salen en esa foto familiar que durará para toda la vida. (Cortesía)

Para una linda sesión fotográfica usted puede llamar a don Mariano al 7212-0432.