Vecina de Desamparados le saca plata al popó de las mascotas

Si usted tiene como parte de los miembros de su familia a un peludito, sin importar de qué raza sea, le contamos cómo podría sacarle provecho al popó de su mascota.

El abono fue comprobado por especialistas de la UCR (Cortesía)

Ana Castillo es vecina de Desamparados y en conjunto con su hija han desarrollado un proyecto denominado Ollin Compostaje Creativo, que consiste en darle un tratamiento ecológico a las heces de las mascotas y hacer abonos para plantas ornamentales.

“Mediante técnicas de compostaje le damos tratamiento a las heces para transformarlas en abono orgánico, y de esta manera evitamos utilizar bolsas plásticas o echarlas en el inodoro donde el gasto de agua es terrible o enterrarlas donde la contaminación se pasa a los suelos”, señala Castillo.

Doña Ana enseña a las personas a darle el tratamiento necesario al popó del perro, debe de ser en un ambiente controlado que se denomina Popostera, el que es como un recipiente en el que únicamente se depositan las heces de los perritos.

“Enseñamos a nuestros clientes a darles el tratamiento para que ellos desde su casa hagan la transformación, entonces nosotros les ofrecemos un kit de popostaje, este kit consta de la popostera, los productos que es un biodegradador de la materia orgánica, es decir, un espray que ayuda a que la popó se degrade rápido. Un polvito que es un controlador de olores e insectos, que evita desde el primer contacto el mal olor”, explicó.

La idea con esto es que las personas puedan dejar de utilizar bolsas plásticas y puedan darles un uso mejor a las heces de sus mascotas.

Cualquier información puede contactar a Ollin Compostaje Creativo (Wilmer Madrigal Amador )

Si usted quiere aprovechar el popó de su peludito y aprender a hacer abono para que sus plantas se vean beneficiadas puede contratarlo a través de las redes sociales de Facebook e Instagram como Ollin Compostaje Creativo o bien a través del WhatsApp 8551-398.

“Con esto las personas podrán ver que en vez de que haya pudrición, malos olores y todo eso como cuando usamos bolsas plásticas, le vamos a dar tratamiento para que se haga un ecosistema y empiece un proceso de degradación, no de pudrición, lo que ayudará a que se degrade la materia orgánica y se transforme en abono”.

Pero para que esto se logre dar con éxito se le tiene que dar todas las condiciones de temperatura, humedad, microorganismos, es decir, todas las condiciones que se necesitan para que se haga un proceso de compostaje controlado.

¿El proceso cuánto dura?

De acuerdo con Castillo el proceso para convertirse en abono va a depender del tamaño de las heces de los perros.

Evite usar bolsas plasticas o enterrar las heces de sus peludito (Wilmer Madrigal Amador )

“Depende mucho de muchos factores, por ejemplo, de la cantidad de heces, del tamaño de las heces, no es lo mismo la caquita que puede tener un maltés, que es chiquitito que se va a degradar rapidísimo a una de un pastor que son grandes gruesas, entonces, va a costar más el proceso de degradación, entonces no hay un tiempo establecido para decirlo”, explicó doña Ana.

De igual manera Castillo detalla que también depende de la humedad del lugar en el que viva la persona debido al nivel de humedad, o lo caliente de la zona y que a través de la popostera ellos logran controlar el nivel necesario de esos elementos.

“En la popostera nosotros vamos a irle agregando humedad cuando se necesite o material secante cuando se necesite, volteos que es oxígeno, verdad que también el oxígeno y el agua son elementos vitales en este proceso”.

Recomendaciones

Luego que las heces se convierten en abono el producto en si ya finalizado queda como tierra de color oscuro y según Castillo, tras estudios que lograron hacer con especialistas de la Universidad de Costa Rica confirmaron que sí funciona como abono, pero se deben seguir algunas recomendaciones.

“Este es un abono donde no se puede echar directamente, o sea, no se pueden sembrar las plantas en el abono debe ser 25% tierra, 75% abono, la recomendación es no utilizarlo en plantas de consumo directo, sino que solo en plantas ornamentales, todo lo que son árboles, zacates, a las matitas, lo que no recomendamos es, por ejemplo, en huertas o plantas medicinales que son de consumo directo”.

Al momento del proceso el popo no tira mal olor (Cortesía)

El no aplicarlo a plantas de consumo directo se da más que todo por el tema de precaución, para prevenir de que alguna persona puede presentar alguna infección estomacal.

Pero es importante resaltar que es abono es muy rico en nutriente para la tierra y las plantas ayuda a regeneración de los suelos y aporta al fortalecimiento de las platas, zacate.

¿Cómo nace este proyecto?

Ollin Compostaje Creativo nació durante la pandemia del Covid-19, y desde entonces se ha comercializado y han logrado alianzas con la municipalidad de Desamparados.

Pero antes de comercializarse este abono fue probado durante varios meses para comprobar si realmente aportaba al fortalecimiento de las plantas.

Hay que seguir indicaciones para provechar la popo de perro como abono (Cortesía)

“Hemos tenido muy buen apoyo de parte de las municipalidades, inclusive, ahora tenemos un programa con la Municipalidad de Desamparados donde la Municipalidad le está otorgando poposteras a los habitantes, para que ellos hagan su proceso”.

LEA MÁS: Video: Así bretean los impresionantes robots en un hotel de Costa Rica

Ollin Compostaje Creativo actualmente es el único proyecto en realizar abono con popó de perros en el país, y a nivel de América es el tercero acompañado por México y Colombia con tratamientos similares.