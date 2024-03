Sonoterapia: Nico la pasó superrelajado con la música instrumental en el Paseo Colón

En medio del Paseo Colón de San José y con la presencia de varias decenas de peluditos se llevó a cabo una sesión de sonoterapia y entre ese grupo de perritos estaba Nico, quien la pasó de lo lindo entre la música y la tranquilidad.

El perrito Nico disfrutó al máximo de la sonoterapia.

Este domingo 3 de marzo se vivió el segundo “Domingo Familiar sin Humo” que organiza la Municipalidad de San José.

La actividad consiste en el cierre de ocho cuadras del Paseo Colón para que niños, jóvenes, adultos y abuelitos, la pasen de lo lindo divirtiéndose en un espacio sin carros y, por supuesto, sin humo porque se le dice adiós al humo de los vehículos y no se permiten personas fumando o vapeando.

Este domingo 3 de marzo se vivió el segundo “Domingo Familiar sin Humo” en el Paseo Colón. (Cortesía)

Fue ahí, como a las 11 de la mañana que, Carlos “Tapado” Vargas, músico nacional, principalmente reconocido por formar parte del trío Éditus, inició la sesión de sonoterapia y los más de 50 peluditos presentes respondieron puras tejas.

LEA MÁS: Kombucha, la “bebida de la inmortalidad” que agarra fuerza en Costa Rica

“Conocí la sonoterapia el 31 de diciembre pasado cuando en verdad que las bombetas me asustaron mucho entonces mis papás humanos me pusieron música instrumental para tranquilizarme y vieran que sí me ayudó mucho”, nos explica Nico por medio de su papá humano.

Hubo actividades para toda la familia en un ambiente sano y muy deportivo.

Nico tiene ocho meses, es un bulldog inglés y tuvimos que apurarnos a “conversar” con él porque la música de Tapado comenzó y él quería concentrarse en su relajación.

“La sonoterapia ahora es parte de mi vida, sobre todo por las tardes me ayuda mucho a mantenerme bien relajadito y así no me estreso. También en las noches la disfruto o cuando mi familia siente que ando muy inquieto”, agregó Nico.

El pasado 1 de marzo el propio Tapado nos explicó que los perros pueden escuchar hasta 45.000 hertz y los gatos hasta 64.000 hertz, mientras que los humanos únicamente escuchan hasta 20.000 hertz.

Niños, peluditos, jóvenes, adultos y adultos mayores, disfrutaron al máximo de las actividades.

Esto hace que los animales sean mucho más sensibles a los sonidos y, por lo tanto, se beneficien de esta terapia musical.

“He estudiado que los animales responden a la música y esta no es una práctica que se aplique en el mundo. Sé que hay protocolos para caballos, perros, para curar algunas dolencias de los animales y eso me dio la inspiración para impactar positivamente a los animales.

“Diseño una música tranquila, relajante, que al humano le gusta y que los animales perciben diferente”, explicó Tapado en la nota del pasado 1 de marzo que titulamos: “Carlos ‘Tapado’ Vargas sobre otro uso de la sonoterapia: ‘Los animales responden a la música’”.

LEA MÁS: Carlos “Tapado” Vargas sobre otro uso de la sonoterapia: “Los animales responden a la música”

Exitazo

Además del evento con sonoterapia, en el Paseo Colón hubo varias actividades para humanos como inflables, espacio para salto en bicicleta y patineta, carritos de cartismo y ejercicios físicos al ritmo de la música.

El niño Isaac Porras, de 6 años, disfrutó aprendiendo a patinar.

Además, boxeo aficionado organizado por el Comité Cantonal de Deportes de San José, enseñaron las labores del Cuerpo de Bomberos y hasta se podía patinar, entre otras muchas diversiones.

Fue en la parte del patinaje que nos encontramos a Isaac Porras, un niño de 6 años, quien ya está en primer grado en la Escuela León XIII, en la ciudadela León XIII en Tibás.

“Aquí ando aprendiendo a patinar porque me gusta mucho. Me he caído varias veces, pero voy avanzando”, nos dijo Isaac.

Los inflables siempre atraen a los pequeñitos de la casa que gozan tremendamente brincando.

“Mis papás se enteraron por La Teja que hoy eran estas actividades aquí (en el Paseo Colón) y nos vinimos a disfrutar. Me vine tranquilo porque voy muy bien en la escuela, estoy muy feliz porque a pesar de estar en primer grado de la escuela ya se leer y voy muy adelantado escribiendo”, agregó el patinador.

LEA MÁS: Desamparadeña conquistará el Melico Salazar gracias al ballet

Llenazo en el Paseo Colón, el próximo Domingo Familiar sin Humo será el 10 de marzo.

El próximo domingo 10 de marzo será el tercero y último “Domingo Familiar sin Humo” y también habrá actividades para toda la familia. Ya van dos que son un exitazo porque familias incluso de otras provincias llegan a disfrutar de un espacio seguro y muy bien vigilado por la Policía Municipal.