Carlos “Tapado” Vargas sobre otro uso de la sonoterapia: “Los animales responden a la música”

El músico Carlos "Tapado" Vargas habla de los usos de la sonoterapia en animalitos.

En los últimos años son cada vez más las personas que recurren a la música y su poder relajante, para darles una experiencia muy diferente a sus mascotas y que puedan tener momentos de relativa tranquilidad.

Por ejemplo, se ha demostrado que la música clásica tiene un efecto calmante tanto en gatos como en perros. Los perros pueden escuchar hasta 45.000 hertz y los gatos hasta 64.000 hertz, mientras que los humanos únicamente escuchan hasta 20.000 hertz. Esto hace que los animales sean mucho más sensibles a los sonidos y, por lo tanto, se beneficien de esta terapia musical.

En Costa Rica, el reconocido músico Carlos “Tapado” Vargas se dedica a la sonoterapia desde hace más de 30 años y ofrece terapias con música a las personas, pero desde hace un tiempo, algunos le han preguntado por los beneficios de la música en las mascotas.

“La música me salvó de muchas cosas y por eso me dediqué a estudiar música y me gusta dar terapias con sonido.

“He estudiado que los animales responden a la música y esta no es una práctica que se aplique en el mundo. Sé que hay protocolos para caballos, perros, para curar algunas dolencias de los animales y eso me dio la inspiración para impactar positivamente a los animales, diseño una música tranquila, relajante, que al humano le gusta y que los animales perciben diferente”, destacó.

La suavidad de los sonidos le ayuda a las mascotas a sentirse relajadas y en calma.

Concierto. Este domingo, en los Domingos Familiares Sin Humo, Tapado se presentará para darle un concierto a las mascotas, a partir de las 10 a.m.

Beneficios

Tapado recordó que hace un año tuvo una experiencia muy interesante, en donde dio un concierto para mascotas y llegaron unas 400, entre perritos y gatitos.

“Había perros que se subían a la tarima y se quedaban viendo el concierto. Hubo personas que me dijeron cosas muy interesantes y una me contó que llevó a su gato, que era muy arisco y pensó que si se ponía difícil se lo llevaba, pero el gato poco a poco se fue relajando, disfrutó el concierto”, afirmó.

Vargas destacó algunos de los beneficios de la sonoterapia en mascotas.

Si su mascota fue sometida a una cirugía, la música le puede ayudar a relajarse después del procedimiento al que se sometió.

“En mi caso, creo notas que tienen que ver con la relajación, el cerebro baja las frecuencias al escuchar los sonidos y hace que el animalito se sienta relajado, al igual que los humanos.

“Hay animales que padecen de ansiedad, de estrés y esto les ayuda a controlar los niveles de cortisol, porque al igual que los humanos; los animales necesitan estar tranquilos. Si le hicieron una operación a su mascota o tuvo un accidente, puede probar con música”, afirmó.

“El compartir la música de esta manera con los animales me ha enseñado que los sonidos conectan a todos los seres. Cada sonido produce un efecto en todos nosotros”. — Carlos "Tapado" Vargas, músico nacional.

Para dar terapia con música, Carlos ha compuesto dos discos, que utiliza con pacientes humanos. A la fecha no ha atendido animales, pero subió dos discos con melodías a la plataforma Spotify, en donde puede escuchar estas composiciones de forma gratuita y probarla con sus mascotas, a ver si les gusta.

“En estos casos he usado sonidos de piano, de la naturaleza, del mar, de pajaritos, de los bosques, uso ocarinas, algunas flautas e instrumentos de metal, los cuales se usan con mucho cuidado, porque los animales tienen los oídos más sensibles”, añadió.

-¿Cómo aplicar la sonoterapia en casa?

Tapado expresó que si usted desea aplicar esta terapia, puede buscar en las distintas plataformas la palabra sonoterapia o también buscar música ambient (así, sin la e), que es música que le ayudará a relajar a su mascota.

Si no encuentra este tipo de música, puede recurrir a los sonidos del mar, de la lluvia, del bosque y dejar estos sonidos por espacio de cinco minutos a una hora.

“Le aseguro que el animalito se relajará y puede hacerlo todos los días, claro, el dueño tiene que ir identificando cuál tipo de música le gusta a su mascota, si pone un determinado tipo de melodía y le gusta, ojalá la pueda guardar.

“La intención es que la mascota lo disfrute, que no se ponga nervioso. Esta terapia se aplica a todo tipo de animales, a veces pensamos solo en perros o gatos, pero se ha comprobado que los caballos y las aves disfrutan de la música.

“Por ejemplo, en los establos tienen mucho cuidado con el tipo de música que ponen, porque no desean alterar a los caballos y así se puede hacer con las diferentes especies. A veces voy al bosque, me llevo unas ocarinas y me pongo a jugar con las aves, me encanta”, relató.