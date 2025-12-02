MOPT anuncia los montos oficiales de las sanciones de tránsito para 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció los nuevos montos de las sanciones de tránsito para el 2026, según el tipo de multa y la categoría.

Las multas sufrirán un rebajo desde los 57,33 colones para las multas categoría E (artículo 147 de la Ley de Tránsito) hasta los 800 colones para las que están en la categoría A, del artículo 143.

Entre las multas menos costosas se encuentran la restricción vehicular, el uso de bocina para apresurar al conductor de adelante o reducir la velocidad para observar accidentes.

Así quedaron los nuevos montos de las sanciones de tránsito:

Tipo A (rebaja de 800 colones): 362.839,14 colones

Tipo B (rebaja de 540,61 colones): 245.195,06 colones

Tipo C (rebaja de 270,30 colones): 122.597,53 colones

Tipo D (rebaja de 133,78 colones: 60.679,58 colones

Tipo E (rebaja de 57.33 colones): 26.005,53 colones

El MOPT anunció los nuevos montos de las multas para el 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunas multas tienen rebajo

Carlos Rivas, director jurídico del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), indicó que las faltas tipo B, C, D y E, además del rebajo para el 2026, pueden tener un descuento adicional del 15% si se pagan en los 10 días hábiles después de su confección.

Las multas más altas no tienen rebajo por pronto pago.

Aunque paguen las multas en el 2026, las personas que reciban una sanción antes del 1.° de enero del próximo año tendrán que cancelar el monto establecido para este 2025.

El dinero es destinado al Cosevi para el equipamiento para la Policía de Tránsito, compra de vehículos, así como en campañas de seguridad vial y en medidas para mejorar la seguridad en carreteras, como demarcaciones, semáforos o agujas para los pasos del tren y apoyo a la educación vial.

Algunas multas de tránsito tendrán rebajos, según el MOPT. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, un porcentaje de cada multa va para diferentes instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, la Cruz Roja y otras.

