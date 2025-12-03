Nacional

Tránsito anuncia regulaciones por iluminación del árbol navideño en el Hospital Nacional de Niños

La iluminación del árbol navideño del Hospital Nacional de Niños obligará a aplicar cierres y regulaciones de tránsito este jueves en Paseo Colón

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Este jueves 4 de diciembre se realizará una actividad muy especial en el Hospital Nacional de Niños (HNN): Se iluminará el árbol de Navidad de ese centro médico.

Por eso, la Policía de Tránsito anunció que habrá regulaciones en la zona para resguardar la seguridad de los peatones y los conductores.

LEA MÁS: Marchamo 2026: INS revela cuántos conductores ya pagaron y cuánto dinero se ha recaudado

Las regulaciones de tránsito se iniciarán dos horas antes del evento; es decir, desde las 4:00 p.m., aproximadamente.

Los oficiales realizarán controles en el carril sur del Paseo Colón. Además, se cerrará la calle 20, que pasa por el costado oeste del hospital. Se dará prioridad al paso de vehículos de emergencia.

Iluminación del árbol de Navidad del Hospital Nacional de Niños
La Policía de Tránsito anunció regulaciones en Paseo Colón por la iluminación del árbol de Navidad en el Hospital Nacional de Niños. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Sobre Paseo Colón, se permitirá la circulación de autobuses y vehículos de urgencias o policiales, según Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito.

No habrá paso para vehículos en la vía que accede al Paseo Colón, justo frente al HNN.

Debido a las regulaciones, la Policía de Tránsito recomendó a los conductores buscar rutas alternas para evitar esta zona.

LEA MÁS: Seguridad, empleo y corrupción: los temas que más pesan en el voto rumbo a elecciones 2026

Recomendaciones para peatones

Las autoridades pidieron a los peatones vestir ropa clara o reflectante de la luz, caminar por las aceras, cruzar en las esquinas y hacer uso del semáforo que se encuentra en la esquina del HNN o frente al Hospital San Juan de Dios.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia a estar atentos de sus hijos, no soltarlos de la mano, evitar correr con ellos para cruzar la calle y respetar y acatar las directrices de los oficiales.

Navidad 2025: La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en noviembre, inició la colocación de luces en el árbol del Hospital de Niños que tendrá su iluminación oficial el 4 de diciembre
Este jueves 4 de diciembre se inaugurará oficialmente el árbol de Navidad del Hospital Nacional de Niños, por lo que la Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a circular con precaución para evitar accidentes. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

En cuanto a los conductores, deben estar pendientes de los peatones que cruzarán la calle, para evitar accidentes.

LEA MÁS: JPS anuncia dónde se vendió el premio mayor del acumulado

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hospital Nacional de NiñosRegulaciones de tránsitoiluminación del árbol de NavidadPolicía de Tránsito
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.