Tránsito anuncia regulaciones por iluminación del árbol navideño en el Hospital Nacional de Niños

Este jueves 4 de diciembre se realizará una actividad muy especial en el Hospital Nacional de Niños (HNN): Se iluminará el árbol de Navidad de ese centro médico.

Por eso, la Policía de Tránsito anunció que habrá regulaciones en la zona para resguardar la seguridad de los peatones y los conductores.

Las regulaciones de tránsito se iniciarán dos horas antes del evento; es decir, desde las 4:00 p.m., aproximadamente.

Los oficiales realizarán controles en el carril sur del Paseo Colón. Además, se cerrará la calle 20, que pasa por el costado oeste del hospital. Se dará prioridad al paso de vehículos de emergencia.

La Policía de Tránsito anunció regulaciones en Paseo Colón por la iluminación del árbol de Navidad en el Hospital Nacional de Niños. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Sobre Paseo Colón, se permitirá la circulación de autobuses y vehículos de urgencias o policiales, según Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito.

No habrá paso para vehículos en la vía que accede al Paseo Colón, justo frente al HNN.

Debido a las regulaciones, la Policía de Tránsito recomendó a los conductores buscar rutas alternas para evitar esta zona.

Recomendaciones para peatones

Las autoridades pidieron a los peatones vestir ropa clara o reflectante de la luz, caminar por las aceras, cruzar en las esquinas y hacer uso del semáforo que se encuentra en la esquina del HNN o frente al Hospital San Juan de Dios.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia a estar atentos de sus hijos, no soltarlos de la mano, evitar correr con ellos para cruzar la calle y respetar y acatar las directrices de los oficiales.

Este jueves 4 de diciembre se inaugurará oficialmente el árbol de Navidad del Hospital Nacional de Niños, por lo que la Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a circular con precaución para evitar accidentes. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

En cuanto a los conductores, deben estar pendientes de los peatones que cruzarán la calle, para evitar accidentes.

