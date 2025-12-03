Política

Seguridad, empleo y corrupción: los temas que más pesan en el voto rumbo a elecciones 2026

La inseguridad, el empleo y el desencanto político marcan las prioridades del electorado

Por Ingrid Hidalgo

Durante las elecciones, los candidatos presidenciales dan a conocer sus propuestas y posturas sobre varios temas de interés, por lo que el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) consultó a los encuestados cuáles temas influyen en la decisión de voto de la ciudadanía.

La mayoría (42,4%) indicó que el tema prioritario de las elecciones es la seguridad ciudadana. Este dato llama la atención por la alta criminalidad que vive el país actualmente.

El 13,3% indicó que el tema del empleo y crecimiento económico puede influir en el voto, así como la lucha contra la corrupción y la transparencia (7,5%), educación pública (7,0%), costo de vida (4,6%), salud y la Caja (4,0%) e igualdad y trato justo (3,0%).

La balacera dejó a cuatro personas heridas.
Seguridad ciudadana es el tema que podría influir más en la decisión de voto para las elecciones de 2026, según la encuesta del CIEP. (Cortesía/cortesía)

Otros temas que también pueden atraer la atención del electorado son los servicios públicos y el desarrollo local, el transporte público y movilidad, y el medio ambiente y protección de recursos naturales.

¿Prefieren la democracia?

El CIEP también aprovechó esta ocasión para consultarles a los encuestados su opinión acerca de la democracia.

El 75,2% señaló que prefiere la democracia sobre cualquier otro régimen político.

Sin embargo, la alarma no deja de sonar con el siguiente dato: El 13,6% indicó que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible.

Además, el 11% afirmó que les da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario.

Banderas de Costa Rica en muchas manos, bandera de Costa Rica
La mayoría prefiere vivir en democracia en Costa Rica, pero el 11% señaló que le da lo mismo la democracia o el autoritarismo. (Shutterstock/Imagen)

Estos datos son preocupantes, pues los expertos en sociología y política han advertido a La Teja en varias ocasiones que el actual gobierno tiene un populismo autoritario, cuya tendencia se ha mantenido en otros países de América Latina.

Para esta encuesta, se entrevistaron a 1.759 personas. Tiene un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

decisión de votoseguridad ciudadanademocraciaencuesta del CIEP
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

