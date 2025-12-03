Seguridad, empleo y corrupción: los temas que más pesan en el voto rumbo a elecciones 2026

Durante las elecciones, los candidatos presidenciales dan a conocer sus propuestas y posturas sobre varios temas de interés, por lo que el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) consultó a los encuestados cuáles temas influyen en la decisión de voto de la ciudadanía.

La mayoría (42,4%) indicó que el tema prioritario de las elecciones es la seguridad ciudadana. Este dato llama la atención por la alta criminalidad que vive el país actualmente.

El 13,3% indicó que el tema del empleo y crecimiento económico puede influir en el voto, así como la lucha contra la corrupción y la transparencia (7,5%), educación pública (7,0%), costo de vida (4,6%), salud y la Caja (4,0%) e igualdad y trato justo (3,0%).

Seguridad ciudadana es el tema que podría influir más en la decisión de voto para las elecciones de 2026, según la encuesta del CIEP. (Cortesía/cortesía)

Otros temas que también pueden atraer la atención del electorado son los servicios públicos y el desarrollo local, el transporte público y movilidad, y el medio ambiente y protección de recursos naturales.

¿Prefieren la democracia?

El CIEP también aprovechó esta ocasión para consultarles a los encuestados su opinión acerca de la democracia.

El 75,2% señaló que prefiere la democracia sobre cualquier otro régimen político.

Sin embargo, la alarma no deja de sonar con el siguiente dato: El 13,6% indicó que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible.

Además, el 11% afirmó que les da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario.

La mayoría prefiere vivir en democracia en Costa Rica, pero el 11% señaló que le da lo mismo la democracia o el autoritarismo. (Shutterstock/Imagen)

Estos datos son preocupantes, pues los expertos en sociología y política han advertido a La Teja en varias ocasiones que el actual gobierno tiene un populismo autoritario, cuya tendencia se ha mantenido en otros países de América Latina.

Para esta encuesta, se entrevistaron a 1.759 personas. Tiene un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

