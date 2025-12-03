¿Por qué están cambiando de opinión los votantes rumbo a las elecciones 2026?

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un nuevo informe de la intención de voto, de cara a las elecciones de 2026.

En esa encuesta, se reveló que Laura Fernández subió 5 puntos porcentuales de apoyo y la cantidad de indecisos bajó. ¿Por qué los encuestados cambiaron de opinión?

Según el CIEP, para esta encuesta se entrevistó a las mismas personas del informe de octubre de este año. Sin embargo, la cantidad disminuyó porque muchos decidieron no continuar participando; es decir, pasó de 3.033 a 1.759 encuestados.

De esta cifra, el 87,2% no cambió su opinión, mientras que el 12,8% sí lo hizo. La mayoría de las personas que cambió de parecer indicó que apoya a otra candidatura, pero el 37,7% dijo que ahora no sabe por quién votar.

Según la encuesta del CIEP, muchos cambiaron de opinión en cuanto a su candidatura de preferencia por diferentes razones. (Rafael Pacheco Granados)

La principal razón por la cual cambiaron de opinión es porque las ideas o propuestas del candidato les gustaron más (45%).

El 14,7% de los encuestados señaló que la campaña electoral de su candidato de preferencia les llamó más la atención.

Además, el 12,9% indicó que les gusta más el equipo que acompaña al candidato presidencial.

Otras razones que también señalaron es que quieren evitar que gane otra candidatura, no confían en su opción anterior o porque su candidatura de preferencia tiene más oportunidades de ganar.

¿Por qué aún hay personas indecisas?

Como se mencionó anteriormente, el 37,7% de los encuestados señaló que ahora no sabe por quién votar, por lo que los expertos del CIEP les consultaron la razón.

La mayoría, es decir, el 33,7%, indicó que les falta más información para tomar una decisión final.

El 20,2% afirmó que sienten que su voto no va a cambiar nada, mientras que el 14,6% comentó que recibió nueva información que los hizo dudar.

Otras dos razones que también mencionaron es que no ven diferencias claras entre las candidaturas o que ya no confían en su opción anterior.

Aún hay personas indecisas sobre a quién votar en las elecciones de 2026, según la encuesta del CIEP. (La Nación/Canva)

Por otra parte, un pequeño porcentaje de personas aún está indecisa desde la encuesta anterior. La principal razón por la cual aún no saben por quién votar es porque les falta más información para decidir.

El 28,7% indicó que no ha tenido tiempo para informarse y el 16,3% señaló que ninguna candidatura le convence.

