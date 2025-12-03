El acumulado de la JPS por fin salió y este es el número ganador

El esperado acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) salió este martes 2 de diciembre.

La bolita con la palabra “ACUMULADO” salió de la tómbola alrededor de las 7:40 p.m. de este martes, después de dos meses sin salir.

La combinación ganadora fue el número 02 y la serie 739.

El premio del acumulado es de 1.095 millones de colones en 2 emisiones. De momento, se desconoce en qué lugar del país se vendió el premio.

Queda el acumulado 2

El acumulado 2 no salió en el sorteo de este martes, por lo que pasará a ser el acumulado 1.

El premio ahora quedará en 350 millones de colones. El próximo sorteo de la JPS se realizará este domingo 7 de diciembre y será extraordinario, según el calendario de la Junta.

Cabe mencionar que, según el calendario, no habrá sorteos los martes y viernes. Ahora quedan cuatro sorteos, los cuales se realizarán todos los domingos.

¿Cuáles números salieron en el sorteo de Chances?

Este martes 2 de diciembre también se jugó el sorteo de Chances, previo al del acumulado.

De las tómbolas salieron bolitas con distintos números, según el premio.

Estas fueron las combinaciones ganadoras del sorteo de Chances:

Premio mayor: 39, serie 218

39, serie 218 Segundo premio: 06, serie 948

Tercer premio: 01, serie 640

