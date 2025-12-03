¿Puede Rodrigo Chaves silenciar a manifestantes por medio de la Policía?

El presidente Rodrigo Chaves ha dado qué hablar por la reacción que tuvo durante los actos conmemorativos por los 77 años de la abolición del ejército de Costa Rica.

Un grupo de personas gritaron “¡fuera, Chaves, fuera Chaves!”, mientras daba un discurso, por lo que el mandatario respondió ordenando a la Fuerza Pública actuar, “según la Constitución”.

Ante esta reacción, conversamos con el politólogo Sergio Araya para que nos comentara si era correcta la forma en que actuó el presidente.

Él señaló que al mandatario le dificulta tolerar la crítica a su persona.

“El presidente se ha caracterizado por levantar la bandera justamente del cuestionamiento al status quo, a lo que él considera que son prácticas que deben ser erradicadas, como prácticas políticas, inclusive, el cuestionamiento a la institucionalidad o, al menos, a quienes la dirigen”, dijo el politólogo.

Este fue el momento en el que el presidente fue interrumpido.

Araya indicó que no es usual que un presidente sea tan intolerante a la crítica.

“Evidencia un manejo polémico, demostrando intolerancia a la crítica”, comentó.

Esta no es la primera vez que el mandatario reacciona contra una persona, o en este caso, un grupo de personas.

“Esto ha ocurrido en otras ocasiones también. Otros presidentes también han reaccionado, tal vez, de manera vehemente. Pero, en este caso, quizás sí es la primera vez que amenaza con enviar la policía para disociar esa manifestación”, dijo.

¿Permite la Constitución el uso de las Fuerzas Públicas para silenciar a personas?

Sergio Araya explicó que el jefe de Estado, como máximo comandante de las fuerzas policiales, está llamado a preservar el orden y la sana convivencia, salvo que se hubiera presentado un conflicto que hubiera generado una situación donde se ponía en riesgo la integridad de las personas que estaban congregadas.

Sin embargo, la forma como reaccionó Rodrigo Chaves el lunes 1 de diciembre en dicho evento fue exagerada y un abuso de autoridad.

“Parece un exceso, al menos, de poder de autoridad, amenazar con mandar a los efectivos de la Policía que vigilaban el acto a silenciar esas voces”, dijo el politólogo.

El experto señaló que un grupo de personas se limitaban “exclusivamente a emitir sus opiniones dentro de un cierto marco de respeto, que no eran agradables para el presidente, pero que era una expresión que no estaba poniendo en riesgo el desarrollo de la actividad ni la integridad de los presentes”.

Es decir, según el video, nadie estaba amenazando al presidente con un arma u otro objeto, sino que estaban gritándole, por lo que no era necesario enviarles la Policía.

Cuando Rodrigo Chaves estaba dando un discurso en los actos conmemorativos por la abolición del ejército, un grupo de personas le gritaron "¡fuera, fuera!". Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No era necesario hacer ese llamamiento o amenazar con enviar la Policía para disociar, pues no se estaba obstaculizando una calle, no se estaba violentando a nadie, no había ningún tipo de sabotaje. Es completamente desproporcionado a lo que estaba ocurriendo el amenazar con el uso de la fuerza”, indicó el experto.

El politólogo opinó que la gente que le gritó estaba expresando su descontento por diferentes temas, desde el incumplimiento de promesas de campaña hasta el modelo de gobierno que está utilizando Rodrigo Chaves.

“Pueden ser muchas cosas, desde el incumplimiento de promesas de campaña, desde una gestión que en algunas áreas puede resultar cuestionable, incluso, el temor que tienen algunos de que está reproduciendo un modelo autoritario o que pretende impulsar un modelo autoritario que pone en riesgo la sana convivencia de la sociedad”, comentó.

El incidente

Durante los actos conmemorativos del Día de la Abolición del Ejército, Rodrigo Chaves dio un discurso.

Cuando Chaves dijo: “Y ahora compatriotas”, fue interrumpido por un grupo de personas que gritaron con todas las ganas “¡fuera, fuera, fuera!“, lo que generó la molestia del presidente.

Incluso, el intérprete de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) que estaba parado al lado del mandatario, interpretó los gritos del público.

“Un grupito chiquito de malcriados que se ahogan en el mar de la voz del pueblo. Óiganlos, ni siquiera dejan dar un discurso ni escucharlo con respeto. Se ahogan en las olas, en el tsunami de quienes dicen que no estamos solos. Son sordos, ciegos, pero no mudos”, dijo Rodrigo Chaves tras escuchar el grito.

El presidente Rodrigo Chaves amenazó con enviar la Fuerza Pública a la gente que le estaba gritando en los actos conmemorativos de la abolición del ejército. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

“Le ruego a la Fuerza Pública que aplique la ley cómo se debe, respetando nuestra Constitución”, añadió.

Tras las declaraciones del mandatario, la gente dejó de gritar, pero continuó discutiendo con los simpatizantes de Rodrigo Chaves.

El hecho fue captado en cámara y se volvió viral en redes sociales. La frase de los ciudadanos fue replicada por muchos usuarios en las publicaciones de Presidencia.

