JPS anuncia dónde se vendió el premio mayor del acumulado

La Junta de Protección Social (JPS) reveló el lugar donde se vendió el acumulado que salió este martes 2 de diciembre.

El acumulado, cuya combinación ganadora fue el número 02 y la serie 739, quedó en Cartago.

Tras dos meses sin salir, el acumulado salió el martes con el premio de 1.095 millones de colones en dos emisiones.

La última vez que había salido fue en setiembre de este año, con un monto de 350 millones de colones. La combinación ganadora fue el número 00 con la serie 974.

El acumulado de la JPS salió el martes 2 de diciembre. La última vez que había salido fue en setiembre de este año. (JPS/JPS)

Sorteo del acumulado se jugará el domingo

El próximo sorteo del acumulado se jugará este domingo 7 de diciembre, tras la Lotería extraordinaria de Vacunación.

Según la JPS, el acumulado 2 pasó a ser el acumulado 1. El premio ahora está en 350 millones de colones.

Alrededor de las 7:30 p.m., la Junta realizará los sorteos, así que si usted quiere ganarse unos colones, compre su número de la suerte a través de los chanceros o el sitio web de la JPS.

El próximo sorteo de la JPS se realizará el domingo 7 de diciembre. (Captura de pantalla)

Recuerde que, según el calendario de la Junta, ya no habrá sorteos de Chances los martes y los viernes. Por el resto del mes, habrá Lotería todos los domingos.

