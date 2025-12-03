Nacional

Último sorteo de Chances del año: conozca los números ganadores

La JPS realizó el último sorteo de chances del año y reveló las combinaciones premiadas de este martes

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 2 de diciembre el último sorteo de Chances del año, en el que se dieron a conocer los números ganadores.

En este sorteo, el número 6996, como todos los martes, salieron un total de seis bolitas de las tómbolas con los números y series, según el premio.

LEA MÁS: TSE anuncia que a partir de este 2 de diciembre la reimpresión de la cédula tiene un nuevo costo

Estas son las combinaciones que fueron favorecidas este 2 de diciembre:

  • Premio mayor: 39, serie 218
  • Segundo premio: 06, serie 948
  • Tercer premio: 01, serie 640

Si usted obtuvo alguno de estos números, ¡felicidades! Vaya a reclamar su premio en estos días.

Este viernes 7 de noviembre se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social.
La JPS realizó el último sorteo de Chances de este 2025 este martes 2 de diciembre. (JPS/JPS)

Recuerde que el premio mayor es de 80 millones de colones por emisión, es decir, 160 millones en total, mientras que el segundo premio es de 25 millones de colones por emisión.

El tercer premio es de 7 millones de colones por emisión.

LEA MÁS: El dólar está por el suelo en Costa Rica y no van a creer quién es el culpable

En estos lugares puede reclamar el premio

Si usted resultó ganador, puede reclamar su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado el número a través del sitio web de la Junta, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en dicha plataforma.

Sorteo de Chances
El premio mayor del sorteo de Chances es de 160 millones de colones en total. (JPS/JPS)

La JPS anunció que los próximos sorteos de este mes son juegos extraordinarios de Lotería. El próximo se jugará este domingo 7 de diciembre, cuyo premio mayor es de 150 millones por emisión.

LEA MÁS: Del Científico de Alajuela es la nota perfecta en examen de admisión 2025-2026 del TEC

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
sorteo de ChancesJPSnúmeros ganadorespremio mayor
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.