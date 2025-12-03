Último sorteo de Chances del año: conozca los números ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 2 de diciembre el último sorteo de Chances del año, en el que se dieron a conocer los números ganadores.

En este sorteo, el número 6996, como todos los martes, salieron un total de seis bolitas de las tómbolas con los números y series, según el premio.

LEA MÁS: TSE anuncia que a partir de este 2 de diciembre la reimpresión de la cédula tiene un nuevo costo

Estas son las combinaciones que fueron favorecidas este 2 de diciembre:

Premio mayor: 39, serie 218

39, serie 218 Segundo premio: 06, serie 948

Tercer premio: 01, serie 640

Si usted obtuvo alguno de estos números, ¡felicidades! Vaya a reclamar su premio en estos días.

La JPS realizó el último sorteo de Chances de este 2025 este martes 2 de diciembre. (JPS/JPS)

Recuerde que el premio mayor es de 80 millones de colones por emisión, es decir, 160 millones en total, mientras que el segundo premio es de 25 millones de colones por emisión.

El tercer premio es de 7 millones de colones por emisión.

LEA MÁS: El dólar está por el suelo en Costa Rica y no van a creer quién es el culpable

En estos lugares puede reclamar el premio

Si usted resultó ganador, puede reclamar su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado el número a través del sitio web de la Junta, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en dicha plataforma.

El premio mayor del sorteo de Chances es de 160 millones de colones en total. (JPS/JPS)

La JPS anunció que los próximos sorteos de este mes son juegos extraordinarios de Lotería. El próximo se jugará este domingo 7 de diciembre, cuyo premio mayor es de 150 millones por emisión.

LEA MÁS: Del Científico de Alajuela es la nota perfecta en examen de admisión 2025-2026 del TEC