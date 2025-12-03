Marchamo 2026: INS revela cuántos conductores ya pagaron y cuánto dinero se ha recaudado

Este miércoles 3 de diciembre se cumple un mes desde que se inició el cobro del marchamo, y el Instituto Nacional de Seguros (INS) dio a conocer cuántos derechos de circulación se han pagado.

En un mes, 327.982 conductores han pagado el marchamo; es decir, el INS ha recaudado 63.496.736.693 de colones.

Según las autoridades, para el marchamo de 2026, un total de 1.943.587 conductores deben cancelar para circular en las carreteras el próximo año, lo que representa una recaudación cercana a los 335 mil millones de colones.

La mayoría de los pagos se han realizado a través de los más de 74 recaudadores autorizados por el INS.

Las autoridades recordaron que la fecha límite para pagar el derecho de circulación sin multas es el 31 de diciembre.

El marchamo se puede pagar a través del sitio web de Grupo INS, la aplicación INS Móvil, 800 TELEINS (800-835-34-67), los 2.242 puntos de cobro distribuidos en todo el país y las oficinas centrales del INS, sucursales y puntos de servicio.

Para pagarlo, solamente se necesitan el número de placa del vehículo y el documento de identidad vigente. No es obligatorio contar con la revisión técnica vehicular vigente.

No obstante, a la hora de la entrega del derecho de circulación, es obligatorio tener la revisión técnica.

¿Qué se cobra en el marchamo?

El marchamo de 2026 tiene diferentes rubros y está distribuido de esta forma: Impuesto a la Propiedad de Vehículos (60,13%); Seguro Obligatorio de Automóviles (25,57%); aporte a COSEVI (6,49%); timbres, IVA y otros (5,38%); Consejo de Transporte Público (1,18%); estacionómetros o parquímetros (0,68%); Aresep (0,37%) e infracciones de tránsito (0,20%).

Los conductores tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para pagar su marchamo sin multas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El INS indicó que solamente administra el porcentaje del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), que cubre hasta 6 millones de colones por persona y por evento. Este seguro cubre la atención médica, incapacidades, la compra de implementos ortopédicos y la indemnización a familiares de fallecidos en accidentes de tránsito.

