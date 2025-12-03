Experta da claves para proteger a mascotas del estrés por pólvora en diciembre

Llegó diciembre y las fiestas navideñas con juego de pólvora incluido, lo que podría traer problemas a los hogares, especialmente a aquellas familias que tienen una mascota que le tienen terror a las bombetas.

Por eso, la veterinaria Karla Quesada, de la clínica de especies menores de la Escuela de Medicina y Cirugía San Francisco de Asís, dio unas recomendaciones para que las familias y cuidadores tomen medidas preventivas para proteger la seguridad y el bienestar de las mascotas.

Durante este mes de diciembre, varias zonas del país celebrarán las fiestas navideñas y de fin de año con actividades como el juego de pólvora, payasos, comidas, entre otras.

Quesada señaló que, aunque cada vez existe una mayor conciencia sobre el bienestar animal y ha disminuido el uso de pólvora, muchos animales siguen siendo extremadamente sensibles a los ruidos intensos e inesperados.

La veterinaria Karla Quesada dio una serie de recomendaciones para proteger a las mascotas durante el juego de pólvora durante este diciembre. (Canva/Canva)

¿Qué deben hacer los dueños de las mascotas?

La primera recomendación que la experta brindó es preparar un espacio seguro en casa. Es importante mantener a la mascota en una habitación tranquila, donde se sienta protegida. Allí se deben colocar su cama, juguetes y mantas favoritas.

En esa habitación se debe tener una iluminación tenue para disminuir el estrés ante los ruidos fuertes.

Otra recomendación que dio es que se deben mantener las puertas y ventanas bien cerradas, para evitar que la mascota intente huir y provoque accidentes.

Asimismo, los dueños deben ponerle sonidos ambientales, es decir, música suave, ruido blanco, ventiladores o aire acondicionado. Esto puede ayudar a amortiguar el impacto de los estallidos externos.

Si su mascota es muy temerosa, se pueden utilizar herramientas de apoyo que ayuden a tranquilizarla, por ejemplo, feromonas sintéticas, chalecos de compresión (como Thundershirt) y suplementos naturales. Es importante consultarle con su médico veterinario previamente.

Durante las fiestas de este diciembre, las mascotas pueden sentir miedo, estrés y ansiedad por el juego de pólvora. (Rafael Pacheco Granados)

La experta hizo un llamado a los dueños y cuidadores evitar regañar o castigar al animal cuando reaccionan a las bombetas. Lo ideal es acompañarlo con calma y permitir que busque un lugar donde se sienta seguro.

Además, recomendó no dejar solas a las mascotas en noches con alta probabilidad de pólvora, pues los animales podrían experimentar mayor miedo y desorientación.

Es importante que las mascotas lleven placa con número de contacto y, de ser posible, microchip, para que sean ubicados en caso de escape durante el juego de pólvora.

Si su mascota sufre de ansiedad severa, debe consultar con su veterinario, pues podría requerir medicamentos para sobrellevar esta condición.

