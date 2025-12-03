Falleció doctor Kay Uwe Sander Mangel del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia

El Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia confirmó la muerte del doctor Kay Uwe Sander Mangel, especialista de los servicios de ginecología, obstetricia y neonatología.

La institución lamentó profundamente su partida y envió un mensaje de solidaridad a su familia y a todo el personal que trabajó con él.

Kay Uwe Sander Mangel, era muy querdo por sus pacientes y personal del hospital. (hospital calderón /Kay Uwe Sander Mangel,)

“Con gran pesar informamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero. Paz a sus restos y fortaleza a sus familiares, amigos y conocidos”, indicó el centro médico en un comunicado.

El doctor Sander era muy querido entre pacientes y colegas por su cercanía, profesionalismo y su capacidad para acompañar y orientar a mujeres embarazadas en momentos claves de su proceso. Sus compañeros lo describen como alguien dedicado, respetuoso y comprometido con la atención de cada paciente que atendía.

De momento, no se ha informado la causa de su muerte. El hospital pidió respeto para la familia mientras se manejan los asuntos personales y administrativos correspondientes.

El personal del Calderón Guardia manifestó que su ausencia se sentirá en los pasillos y consultorios, donde durante años dejó una huella basada en servicio y vocación.