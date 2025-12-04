México daría paso histórico en empleo y Costa Rica sigue dividida por jornadas laborales

El gobierno de México presentó un proyecto de ley que busca reducir las jornadas laborales a 40 horas semanales. Mientras tanto, en Costa Rica sigue en discusión el proyecto de ley de las jornadas laborales 4x3, que busca que los empleados trabajen hasta 12 horas por día, con tres días de descanso.

Este proyecto ha sido polémico en el país, pues la Asamblea Legislativa se encuentra dividida. Algunos diputados están de acuerdo, mientras que otros quieren seguir el ejemplo de otros países, con menos horas laborales.

Ariel Robles aplaudió la decisión de México de reducir la jornada laboral. Él señaló que es un ejemplo que Costa Rica podría seguir.

Mientras que en México se busca reducir las jornadas laborales semanales, en Costa Rica el proyecto de ley de las jornadas 4x3 sigue en discusión. (IFX/Cortesía)

“Es un ejemplo de que hacia ahí es donde está avanzando el mundo. Según los datos de la OCDE, México, Colombia y Costa Rica eran los países que laboran más horas. Colombia está avanzando, México ya lo hizo y deja solamente a Costa Rica por detrás de esto”, dijo el diputado del Partido Frente Amplio.

Indicó que, con un acuerdo político y acercamiento con otros sectores, es posible encaminarse a este tipo de reducciones.

Por su parte, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, afirmó que no se puede reducir la jornada laboral a 40 horas porque el país “no es nada competitivo en ese sentido”.

“Tenemos el salario mínimo más alto de toda América Latina y, si tras de eso rebajamos la jornada de 48 a 40 horas, todavía vamos a ser sumamente caros. Esa es la razón. Ojalá fuéramos tan ricos como Francia, donde el tiempo completo son 32 horas a la semana”, dijo la legisladora.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Empleo de Francia, la duración legal del trabajo es de 35 horas semanales.

Pilar Cisneros señaló que las jornadas 4x3 favorecen a los trabajadores, pues los tres días libres “compensarían” a los empleados que trabajarían 12 horas diarias.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia, México, Costa Rica y Chile son los países con más horas laborales. En Costa Rica, en total se trabajan 2.149 horas al año.

¿Por qué se busca reducir las horas laborales?

Ariel Robles explicó que su partido político plantea la necesidad de una reducción de la jornada laboral a 40 horas. Actualmente, en el país se trabajan 48 horas semanales.

El diputado y también candidato presidencial explicó que diferentes estudios han señalado que esta reducción ayudará a la productividad del país.

“La gente es más eficiente cuando se trabajan menos horas, lo que logra incentivar mayor productividad. Las empresas que tienen jornadas de 40 horas hacen que las personas sean más productivas, logran más cosas”, explicó.

Señaló que las personas que trabajan menos horas tienen una mejor calidad de vida porque pueden invertir su tiempo en su vida personal, no solamente en el trabajo.

El diputado Ariel Robles es uno de los que apoya la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas. Él aplaudió la decisión del gobierno mexicano de presentar un proyecto de ley para que se haga realidad. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

“También es una forma de generar una mayor empleabilidad al sumar roles de trabajo, o turnos de trabajo, y eso permite una mayor generación de empleo”, afirmó el diputado.

De hecho, según Semanario Universidad, la Procuraduría General de la República advirtió el año pasado a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que las jornadas laborales 4x3 podrían impactar negativamente a los trabajadores, en cuanto a la salud y el equilibrio entre vida laboral y familiar, especialmente a las mujeres que son madres.

Proyecto de ley en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se busca reducir las horas laborales y habrá una mejora sustancial en los ingresos.

A partir de 2027, se reduciría dos horas cada año en la jornada laboral de los empleados, hasta llegar a 40 horas en 2030. Con esto, México pasará de trabajar 48 a 40 horas semanales.

El Congreso mexicano tendrá que aprobar el proyecto que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que presentará un proyecto de ley para reducir las jornadas laborales a 40 horas semanales. (YURI CORTEZ/AFP)

Además de este cambio, los empleados tendrían un aumento en su salario.

El salario mínimo general aumentará un 13% para el próximo año. El ingreso mensual de los empleados subirá a 9.582,47 pesos.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, indicó que esta medida traerá beneficios directos a la economía de México.

