México logra las 40 horas laborales y da otra noticia que toda Latinoamérica querrá copiar

México ha dado un paso monumental en materia de derechos de los trabajadores que podría sentar un precedente para el resto del continente.

Una representación gráfica de cómo México se coloca a la cabeza de Latinoamérica, dejando "a la sombra" a países como Costa Rica, Colombia y Chile con sus nuevas reformas laborales que benefician el bolsillo y el tiempo libre. (Imagen creada con IA) (Gemini/Gemini)

En un anuncio que ha captado la atención internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la reducción de la semana de trabajo y una mejora sustancial en los ingresos, combinando dos de las demandas más sentidas por la sociedad en un solo acuerdo “por consenso”.

La medida estrella es la reestructuración del tiempo de trabajo. El plan oficial establece el camino para que el país pase de las actuales 48 horas a una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta transición se realizará de manera gradual para permitir la adaptación del tejido empresarial: se reducirán dos horas cada año a partir de 2027, con el objetivo de alcanzar la meta final en el año 2030.

Las reformas legales necesarias para blindar este derecho serán aprobadas por el Congreso en 2026.

Un aumento salarial que supera expectativas

La “otra noticia” que acompaña este hito es un agresivo incremento en las remuneraciones.

A la par de trabajar menos horas en el futuro, los empleados verán un aumento inmediato en su poder adquisitivo.

Para el año 2026, el salario mínimo general crecerá un 13%, ubicándose en 315,04 pesos diarios (aproximadamente 17,2 dólares). Esto eleva el ingreso mensual a 9.582,47 pesos.

En la zona estratégica de la frontera norte, el ajuste también será significativo, fijando el pago diario en 440,87 pesos (unos 24,1 dólares).

Claudia Sheinbaum fue enfática al descartar que este ajuste salarial dispare la inflación, asegurando que se mantiene dentro de los parámetros del banco central.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue la que le dio la buena noticia a los mexicanos que tiene que ver con la jornada laboral y el salario mínimo. (Shutterstock/Shutterstock)

Beneficios para la economía y calidad de vida

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, defendió que la reducción de la jornada laboral y la mejora salarial traerán beneficios directos a la economía mexicana, la segunda más grande de la región.

Estas medidas buscan corregir una deuda histórica: según la OCDE, México es uno de los países donde más horas se trabaja al año, con un promedio de 2.207 horas por empleado.

Este paquete de reformas, pactado entre sindicatos y empresarios, coloca al país en una posición de vanguardia en Latinoamérica, enviando un mensaje potente sobre la viabilidad de mejorar la calidad de vida de la fuerza laboral sin sacrificar la estabilidad económica.

Ranking: Países con más horas laborales Horas trabajadas al año (Latinoamérica - OCDE) 🇨🇴 Colombia 2.405 h 🇲🇽 México 2.226 h 🇨🇷 Costa Rica 2.149 h 🇨🇱 Chile 1.963 h 🌎 Prom. OCDE 1.752 h Fuente: Datos recientes de la OCDE

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.