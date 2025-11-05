Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denuncia al hombre que la acosó en la calle

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que denunció al individuo que la tocó e intentó besarla mientras caminaba por la calle y que el acoso sexual debería ser un delito penal en todo el país.

El incidente, registrado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial. Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás. Le pasó un brazo encima del hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó denuncia por acoso sexual. AFP (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La mandataria explicó que decidió presentar una denuncia porque tras acosarla a ella el hombre siguió acosando a otras mujeres. Fue arrestado horas después.

“Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

El gobierno va a revisar si esta conducta “es delito penal en todos los estados, porque debe ser un delito penal y vamos a hacer una campaña”, añadió al reconocer que en su juventud sufrió agresiones similares.

Al ser un país federado, los 32 distritos que conforman al país tienen sus propios códigos penales y no todos sancionan estas conductas.

El hombre que acosó a Sheinbaum logró acercarse a la presidenta sin que ningún guardia presidencial lo detuviera.

Después de tocarla, un miembro de la seguridad lo apartó, mientras que Sheinbaum, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor.

Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México el 1 de octubre del 2024. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) (CARL DE SOUZA/AFP)

“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió”, dijo la presidenta.

La denuncia contra el hombre fue realizada ante la fiscalía de Ciudad de México, donde el acoso sexual sí se castiga penalmente.

El episodio generó también críticas al dispositivo de seguridad de la mandataria. Sheinbaum dijo que sigue privilegiando el acercamiento con la gente.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años ha experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.