Presidenta electa de México quiso agradecer a Rodrigo Chaves el gesto que tuvo, pero metió la pata

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quiso agradecerle a Rodrigo Chaves el gesto que tuvo con ella, pero terminó metiendo la pata.

Resulta que el mandatario le puso un mensaje de felicitación a Sheinbaum, incluso antes de que fuera oficial su victoria y también la llamó por teléfono para desearle éxitos en su labores como mandataria de México.

“Costa Rica y México somos países hermanos. Felicidades @Claudiashein por ganar la presidencia democráticamente y por ser la primera mujer en ser presidente de ese país. Mis mejores deseos para ella y México”, publicó Presidencia en su cuenta de X (antes llamada Twitter) y la publicación fue compartida por Rodrigo Chaves en su cuenta personal.

Este lunes en la madrugada la presidenta electa respondió el mensaje en la red social, pero cometió un error.

“Estimado presidente @RodrioChavesR muy honrada por su llamada de felicitación. México y Costa Rica avanzaremos juntos en una agenda de desarrollo regional sostenible para el bienestar de nuestros pueblos”, posteó la mexicana, el único detalle es que etiquetó al Rodrigo Chaves que no era, ya que la cuenta que ella puso en su publicación no es la del presidente tico, de hecho se nota que no tiene el check verificador.

Horas después de la pifia, la mandataria corrigió su error y etiquetó a Chaves con su cuenta de X correcta.