Acción del presidente Rodrigo Chaves dejó muy mal parado a Costa Rica a nivel internacional

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, hizo algo que puso a Costa Rica en la boca del lobo y los analistas políticos internacionales nos comieron vivos.

Resulta que este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en México y antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales sobre el ganador, la cuenta oficial de Presidencia en la red social X (antes llamada Twitter) felicitó a la candidata Claudia Sheinbaum, dándola como la nueva presidenta de México antes de tiempo.

Tras de eso, dicha publicación fue compartida en la cuenta oficial del presidente Rodrigo Chaves en la misma red social.

Rodrigo Chaves hizo algo que no es bien visto internacionalmente. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

“Costa Rica y México somos países hermanos. Felicidades @Claudiashein por ganar la presidencia democráticamente y por ser la primera mujer en ser presidente de ese país. Mis mejores deseos para ella y México”, publicó la cuenta de Presidencia.

En un programa de CNN, en el que varios analistas estuvieron discutiendo sobre las elecciones, se dejaron decir que lo hecho por Costa Rica fue una pifia horrible.

Una de las participantes del foro dijo que en estos temas se requiere una mayor prudencia.

Otro de los analistas agregó que se sentía aún más desconcertado sabiendo que la torta involucraba a Costa Rica, un país con una tradición democrática, institucional y de respeto.

“Uno espera estos mensajes de otros países, no sé, de Venezuela, pero no sé en qué elemento se basa Costa Rica, la Presidencia, para felicitar cuando todavía no se expresó la autoridad electoral del país, me resulta un poco desconcertante, pero bueno, es la América Latina que estamos atravesando”, tiró el analista.

El mandatario Chaves felicitó a la nueva presidenta de México antes de que fuera declarada como ganadora de forma oficial. Foto: AFP. (GERARDO LUNA/AFP)

Desprecio y desinterés

El experto en Relaciones Internacionales, Carlos Murillo, dijo que la actitud del mandatario Chaves deja mucho que desear.

“Creo que esto evidencia el desprecio, porque no hay otra palabra, el desinterés, el descuido de muchos gobernantes en América Latina en la diplomacia, y para los temas de la relación de los Estados. Es lamentable que Costa Rica, que se ha caracterizado por un alto nivel de diplomacia, salga felicitando el triunfo que al final se concreta, pero es un grave error diplomático el felicitar a alguien si no ha sido dado por ganador por las autoridades electorales mexicanas, en este caso”, dijo Murillo.

“Es un descuido que se viene repitiendo y que evidencia esa tendencia de gobernantes neopopulistas, autoritarios, de post verdad en el sentido de no seguir procedimientos diplomáticos y que hace perder credibilidad, más de la que Costa Rica ha perdido en los últimos años”, agregó el experto.

Bryan Acuña, quien también es experto en Relaciones Internacionales, coincide con Murillo.

“El presidente Rodrigo Chaves envió un mensaje de felicitaciones a la presidenta electa de México, la señora Claudia Sheinbaum, incluso algunas horas antes que se diera el primer parte oficial de las autoridades mexicanas.

Rodrigo Chaves hizo algo que muchos consideran impridencia

“Esto fue, sin duda, una pifia diplomática porque no se acostumbra a extender este tipo de salutaciones antes de que las autoridades hagan públicos los resultados, a pesar de esto, las principales casas encuestadoras mexicanas, más algunos resultados preliminares a ‘boca de urna’, daban por un hecho que la elección de la ahora presidenta electa Claudial Sheinbaum iba a ser un hecho.

“En todo caso, más allá de una incomodidad diplomática, las relaciones entre ambos países siempre han sido cordiales, aún y a pesar de la lejanía ‘ideológica’ del presidente Chaves con el presidente López Obrador se ha destacado que las relaciones entre los países son históricamente muy cercanas, se tiene un TLC con México desde hace mucho tiempo y en general no ha habido roces significativos que lleven a una tensión o a una diferencia que genere un alejamiento entre ambos gobiernos, mucho menos entre ambos pueblos que comparten valores muy cercanos desde siempre”, manifestó Acuña.

Chaves también llamó por teléfono a doña Claudia, ya que cuando ella aceptó el triunfo, agradeció el gesto del mandatario tico.

“Estimado presidente @RodrioChavesR muy honrada por su llamada de felicitación. México y Costa Rica avanzaremos juntos en una agenda de desarrollo regional sostenible para el bienestar de nuestros pueblos”, posteó la mexicana, el único detalle es que etiquetó al Rodrigo Chaves que no era, ya que la cuenta que ella puso en su publicación no es la del presidente tico.