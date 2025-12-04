Estudio costarricense es publicado en una de las revista médicas más prestigiosas del mundo

El estudio ESCUDDO, desarrollado por la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas de la Fundación Inciensa (ACIB-FUNIN) junto con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, fue publicado este 3 de diciembre en The New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más influyentes del mundo.

La revista solo aprueba el 5% de los escritos que recibe, por lo que la publicación representa un reconocimiento extraordinario para la ciencia costarricense.

Una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo publicó una investigación costarricense sobre el VPH. (Archivo)

Una dosis es suficiente para proteger contra el VPH

La investigación, iniciada en 2017, comprobó que una sola dosis de las principales vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) no es inferior a dos dosis para proteger contra los tipos 16 y 18, responsables de más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.

También demostró que una dosis de la vacuna nonavalente, que cubre nueve tipos del virus, protege igual que dos dosis contra el 90% de los tipos que causan cáncer cervicouterino y verrugas genitales.

Este es el único estudio en el planeta diseñado específicamente para comparar la eficacia de una dosis versus dos.

Los resultados podrían cambiar la forma de vacunación para prevenir el VPH en otros países. (Shutterstock)

Un avance que puede cambiar la vacunación mundial

La doctora Carolina Porras, directora de Investigaciones Biomédicas de ACIB-FUNIN y autora principal del artículo, destacó la magnitud del hallazgo:

“Los resultados brindan evidencia robusta para que los organismos regulatorios consoliden su recomendación de vacunación a una sola dosis. Esto abre la puerta a una cobertura global más amplia, especialmente en países de ingresos bajos y medios”.

Actualmente, el 78% de los países de América Latina y el Caribe ya utiliza una sola dosis en sus esquemas, según la OPS. En Costa Rica, aún se aplican dos dosis a niñas y niños de 10 años.

El VPH es el causante de muchos casos de cáncer en las mujeres. (Shutterstock)

El doctor Rolando Herrero, director científico de ACIB-FUNIN, celebró la publicación:

“Este estudio es un hito nacional. La revista tiene 200 años de trayectoria y es referencia en más de 150 países. Coloca a Costa Rica en una vitrina mundial y a la altura de naciones reconocidas por su aporte científico”.

La investigación abarcó más de 50 cantones del país y contó con la participación de 23 mil mujeres de entre 12 y 20 años. ACIB-FUNIN continuará evaluando cuánto dura la protección con una sola dosis.