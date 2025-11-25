Farándula

Repretel estrenará este 2025 transmisión navideña en la que Teletica debutó el año pasado

Canal 6 anunció este lunes que debutará en una transmisión que Teletica estrenó en el 2024

Por Manuel Herrera

Repretel confirmó este lunes que transmitirá un desfile navideño en el que Teletica debutó el año pasado y que repetirá este 2025.

El canal de La Uruca anunció que transmitirá Alajuela Brilla, un festival navideño que estrenó la provincia manuda hace un año y que el país entero vio por canal 7.

La actividad será el sábado 6 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde.

mariscales de Alajuela Brilla será el equipo de Fútbol Femenino de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) “Las Leonas”, con la participación de 11 destacadas bandas de marching de renombre nacional además de las carrozas
Alajuela Brilla se estrenó en esa provincia en diciembre del 2024. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Repretel realizará la transmisión oficial en vivo de la segunda edición del festival más importante de la provincia de Alajuela: Alajuela Brilla, evento que marca la apertura de los festivales de fin de año en el país”, comunicó la televisora este lunes en un comunicado de prensa.

Presentadores confirmados para la transmisión

Además, informó que los encargados de esa transmisión serán la presentadora de Giros, Maricrís Rodríguez; el director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán; así como Katherinne González (de Pelando el ojo), Alejandro Coto (de Giros) y Davis Núñez (exparticipante de La dulce vida).

Presentadora de Repretel, Maricrís Rodríguez.
Maricrís Rodríguez será parte de los presentadores de Alajuela Brilla de la transmisión de Repretel. Fotografía: Instagram Maricrís Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Teletica confirmó el pasado 18 de noviembre que también transmitirá ese desfile, cuya primera edición fue en el 2024.

Repretel también revela elenco para el Festival de la Luz 2025

Además, Repretel confirmó que, tal y como lo adelantó La Teja, los presentadores del Festival de la Luz 2025 son Ginnés Rodríguez y Andrés Zamora (Padre Mix); así como Melissa Durán, Charlyn López, Rafa Pérez, Diego Vargas, Gustavo Gamboa, Génesis Castillo, Alejandro Coto, Melissa Umaña y Gustavo Díaz.

Castillo, Díaz, Gamboa y Coto son las novedades de canal 6 para esa transmisión, que no contará este año ni con Ítalo Marenco ni con Lussania Víquez, quienes dejaron de trabajar este 2025 en la televisora.

Repretel
Repretel confirmó a su elenco de presentadores para el Festival de la Luz. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

