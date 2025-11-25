Repretel reforzó su equipo del Festival de la Luz tras renuncia de Ítalo Marenco y despido de Lussania Víquez

Charlyn López y Melissa Durán evidenciaron los nuevos fichajes de Repretel para su transmisión del Festival de la Luz 2025 luego de las salidas de Ítalo Marenco y Lussania Víquez de la televisora.

Marenco dejó canal 6 el 14 de agosto tras renunciar días antes para irse a Teletica a Mira quién baila, mientras que Víquez fue despedida, sorpresivamente, el 9 de abril de Informe 11: Las Historias (hoy Las Historias).

Tanto Ítalo como Lussania participaron en el 2024 en la transmisión de ese evento navideño por canal 6, pero sus salidas de la empresa obligaron al canal a buscar reemplazos y reforzar su equipo.

Ellos serán los presentadores del Festival de la Luz de Repretel

Los elegidos

Este lunes el canal convocó al nuevo elenco que se pondrá al frente de su transmisión del desfile navideño y López y Durán aprovecharon para compartir videos y fotos del grupo, adelantándose al anuncio de la televisora de La Uruca.

Como novedad, en el elenco de este año para el Festival de la Luz estarán el periodista Gustavo Díaz (quien estuvo fuera del canal durante más de cuatro meses por una situación de salud que hasta lo mantuvo hospitalizado), la periodista Génesis Cascante, el nuevo presentador de Giros Alejandro Coto y el presentador de La dulce vida Gustavo Gamboa.

Cascante, de Noticias Repretel, estuvo en boca de mucha gente en setiembre por el aguacero que le cayó encima durante la transmisión de los desfiles patrios en el cantón de Montes de Oca.

Coto, por su parte, pasó este año de Deportes Repretel a Giros como parte de lo ajustes que hizo el canal por la salida de Marenco; mientras que Tavo Gamboa llegó a Repretel hace unas semanas para conducir La dulce vida junto a Viviana Calderón.

Charlyn López publicó esta fotografía en sus historias de Instagram con el equipo de Repretel que se encargará de la transmisión de canal 6 del Festival de la Luz. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

Los que repiten

En el equipo de canal 6 para el Festival de la Luz repiten: Diego Vargas, Melissa Umaña, Ginnés Rodríguez, Charlyn López, Andrés Zamora (Padre Mix) y Melissa Durán.

La Teja le escribió a Diana Rosa, productora de las transmisiones de fin de año de Repretel, para confirmar esos fichajes, pero nos dijo que estaba en grabaciones.

Al cierre de este artículo, la productora no nos había respondido.

Lussania Víquez fue ficha de Repretel de su transmisión del Festival de la Luz del 2024. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

El Festival de la Luz es el 13 de diciembre y este año el desfile dejará el paseo Colón y la avenida segunda y en su lugar bordeará todo el Parque Metropolitano La Sabana.