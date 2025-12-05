Estas instalaciones de La Sabana cerrarán varios días por el Festival de la Luz

¿Realiza deporte en las instalaciones deportivas en La Sabana? El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) hizo un importante anuncio a los usuarios del parque metropolitano.

Por motivo del Festival de la Luz, que se realizará el sábado 13 de diciembre, las instalaciones deportivas estarán sujetas a un cierre temporal hasta el jueves 18 de diciembre.

Desde el lunes 8 de diciembre se estarán realizando trabajos de montaje en La Sabana para el Festival de la Luz y el desmontaje concluirá cinco días después del evento anual.

Icoder informó que las instalaciones deportivas en La Sabana cerrarán del 8 al 18 de diciembre por el Festival de la Luz. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Se informa a todas las personas que cuentan con permiso de uso de las instalaciones para la práctica de diferentes deportes, dentro del parque, que no podrán hacer uso de estas durante dicho periodo, ya que se encontrarán ocupadas en labores de montaje y en diversas actividades propias del Festival”, comunicó Icoder.

Habrá dos recorridos

La Municipalidad de San José confirmó este jueves 4 de diciembre que el Festival de la Luz comenzará con dos recorridos al mismo tiempo en los alrededores de La Sabana.

El Festival de la Luz se realizará el sábado 13 de diciembre y tendrá dos recorridos en los alrededores de La Sabana. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Una parte de las bandas y carrozas saldrán por el lado oeste de Pavas, y otra parte por el lado este de Paseo Colón:

Salida oeste Pavas:

Banda CEDES Don Bosco

Carroza del Banco Nacional

Banda Municipal de Acosta

Espectáculo del Banco Popular

Mercedes Marching Band

Carroza de la Junta de Protección Social

Banda Municipal de Tibás

Espectáculo del BAC

Firebird Marching Band

Salida este Paseo Colón:

Banda de Orotina

Carroza del Banco de Costa Rica

Banda La Fortuna

Carroza Kolbi

Banda Municipal de San José

Carroza de la Municipalidad de San José

Banda Tsidkenu

Espectáculo Inspiraciones Costarricenses

Banda Palmar Norte

