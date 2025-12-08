Mercado de Cartago le dio la bienvenida a la Navidad y anunció actividades para toda la familia

El Mercado Municipal de Cartago le dio la bienvenida a la Navidad el pasado viernes 5 de diciembre, un evento que marcó el inicio de una agenda especial para celebrar la temporada más esperada del año.

La actividad reunió a vecinos, familias y comerciantes, quienes asistieron para encender juntos el espíritu navideño en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia.

Actividades para todo el mes

Durante diciembre, el mercado será escenario de varias actividades pensadas para fortalecer la identidad cultural, promover la convivencia y llenar el corazón de la ciudad de música, luces y tradición.

La iluminación navideña del mercado de Cartago quedó oficialmente inaugurada este viernes. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

La programación incluye:

Viernes 12 de diciembre – 10 a.m. Programa Radio Cartago, rifa de regalos para niños y niñas clientes del mercado, chocolatada y desfile navideño.

Viernes 19 de diciembre – 10 a.m. Programa Sonrisas Navideñas. A la 1 p.m. se realizará otra chocolatada con desfiles navideños.

Martes 30 de diciembre – 11 a.m. Actividad de fin de año con comparsa para despedir el 2025 con baile, música y celebración popular.

Si aún le falta comprar cositas de Navidad, en el mercado consigue de todo. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

El mercado se prepara para cerrar el 2025 con música, comparsas y celebración popular. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Espacio para la comunidad

El mercado se convierte durante diciembre en un punto de encuentro que promueve el sentido de comunidad y la participación de familias cartaginesas.

Además, actualmente mantiene chinamos con venta de artículos navideños, manteniendo viva una tradición que atrae a vecinos y visitantes.

“Es tradición que el mercado realice actividades de todo tipo durante el año, especialmente en Navidad, porque nosotros resaltamos todo lo que es Cartago, celebrar la Navidad, las luces, los tramitos con todas las figuritas navideñas”, explicó Ricardo Chacón, administrador del mercado de Cartago.