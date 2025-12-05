Niño que antes veía la iluminación del Hospital de Niños desde internados ahora pudo disfrutarla en primera fila

Este jueves 4 de diciembre se realizó la tradicional iluminación del árbol del Hospital Nacional de Niños, un evento que marca, oficialmente, la llegada de la Navidad y que por 61 años ha llenado de alegría a los pequeños pacientes y sus familias.

Las actividades arrancaron desde las 3 p.m., con la presentadora de Teletica, María Fernanda León, quien mantuvo a los niños activos con juegos y dinámicas mientras daba paso a los grupos encargados de ponerle sabor a la tarde festiva.

Entre ellos estuvieron los integrantes de Hospisonrisas, quienes pusieron a bailar a los más pequeños, así como Maromero, quien sacó carcajadas con su humor y canciones infantiles.

Así brilló el árbol del Hospital de Niños con sus 20 mil luces. (Jose Cordero/José Cordero)

El pequeño que esta vez no estuvo internado

Entre el público estaba una familia de Hatillo acompañando al pequeño Anthony López, quien fue detectado de fibrosis quística (una enfermedad que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo) desde que tenía apenas dos meses de edad.

Pero esta vez, a diferencia de años anteriores, logró estar en las sillas disfrutando del show y no desde el área de internados, como solía ocurrir.

Anthony nos contó lo bien que la estaba pasando y su ilusión por la actividad; además, recalcó que el momento más esperado para él es la iluminación del árbol con 20 mil lucecitas.

Hospisonrisas se hizo presente y puso a bailar y reír a los pequeños. (Jose Cordero/José Cordero)

“Me gusta mucho la Navidad y esta actividad es muy bonita”, mencionó el niño.

Su mamá, doña Hazel Velásquez, compartió lo especial que era para ellos vivir la iluminación desde el público.

“Desde los dos meses de edad fue diagnosticado y aquí estamos en la lucha. Es la tercera vez que venimos a la iluminación del árbol y ha sido muy bonito porque otras veces hemos estado, pero del otro lado, en la parte de internados.

Anthony estuvo internado el mes pasado, tiene un mes de haber salido y hay que cuidarlo bastante”, mencionó.

Un niño oxigenodependiente que lucha con fuerza

Doña Hazel explicó que su hijo es oxigenodependiente, condición que requiere cuidados constantes y que ha convertido al hospital en su “segundo hogar”.

Anthony López y su familia disfrutaron como nunca la edición número 61 de la iluminación del árbol del hospital de Niños. (Jose Cordero/José Cordero)

El oxígeno, según dijo, ha sido un gran complemento para mantener sanos sus “pulmocintos”, como ella los llama.

En esta ocasión, Anthony asistió acompañado por su mamá, su papá y su hermana gemela, por lo que vivieron un momento navideño completo y muy esperado.

El niño aseguró que lo que más desea esta Navidad es algo muy sencillo y profundo: compartir junto con su familia, estar todos juntos y disfrutar un fin de año unidos.

Agradecimiento al personal médico y un mensaje de fe

Doña Hazel también destacó el trabajo del personal médico que ha acompañado a su hijo durante tantos años.

La vaca Lula y sus amigos encendieron aún más la fiesta. (Jose Cordero/José Cordero)

María Fernanda León fue la presentadora del evento. (Jose Cordero/José Cordero)

“Son excelentes médicos que siempre están apoyándonos en todo y el hospital es nuestro segundo hogar; estoy superagradecida con todo el personal. Estamos agarraditos de la mano de Dios y los médicos nos han ayudado a salir adelante”, detalló.

Además, envió un mensaje a las familias que enfrentan situaciones similares. “Que tengan mucha fe, que confíen en Dios, que Él hace cosas maravillosas y a echar para adelante”, expresó.

El momento más esperado de la noche fue la iluminación del gigante árbol a las 6 p.m., que ocurrió entre aplausos y música.

La luna fue apareciendo poco a poco minutos después de la iluminación. (Jose Cordero/José Cordero)

Así de hermoso lució el gigante árbol. (Jose Cordero/José Cordero)

El evento contó con diversas presentaciones artísticas. (Jose Cordero)