Iluminación del árbol del Hospital Nacional de Niños: así será la tradición navideña este 2025

El Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Luis Sáenz Herrera tendrá su esperada iluminación del árbol de Navidad.

El evento se realizará este jueves 4 de diciembre. Las actividades previas se iniciarán a partir de las 3 p.m., y el acto principal tendrá lugar a las 6 p.m.

La tradicional iluminación del árbol es parte de la bienvenida a la época navideña en la capital y este 2025 esta tradición cumple 61 años, siendo un símbolo de esperanza y alegría para miles de familias.

El encendido del árbol del hospital se realiza el primer jueves de diciembre y marca el inicio de la Navidad. (Mayela López)

Evento privado por seguridad de los pacientes

Este año, nuevamente, el acto es de índole privado, no abierto al público en general. La decisión se mantiene para salvar la salud de los menores y estará enfocada en la participación exclusiva de 105 pacientes ambulatorios recurrentes del hospital.

La actividad es especialmente para pacientes con enfermedades crónicas y niños en condiciones especiales previamente invitados. Esta medida crea un espacio más seguro para su disfrute y reafirma la prioridad institucional de proteger su salud y bienestar.

El evento contará con diferentes actividades y presentaciones. (Mayela López)

Además, este enfoque permite a los niños más vulnerables participar de la magia de la Navidad sin exponerse a grandes aglomeraciones.

La actividad de este año será dedicada a la Asociación Damas Voluntarias del Hospital Nacional de Niños, una institución fundamental para la operación diaria del centro médico, ya que este 2025 celebra 65 años de su fundación al servicio incondicional de la niñez.

Espectáculo y colaboradores

La actividad contará con varias presentaciones a cargo de la Orquesta por la Vida SINEM-HNN, la cual ofrecerá un repertorio festivo.

Habrá dinámicas con animadores, el popular Show Hospisonrisas, una presentación especial de la Academia Dance Works y el espectáculo con la Vaca Lula. Además, la presentación musical del Grupo Maromero llenará de risas y alegría a los asistentes.

Hay un gran trabajo detrás de la esperada actividad. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Esta celebración, que marca el inicio de la temporada navideña, es posible gracias a una importante colaboración de la empresa privada.

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, aliada por más de 10 años, brinda su apoyo logístico y de producción clave para el montaje del evento.

De igual forma, la Compañía Nacional de Fuerza y ​​Luz brinda su apoyo técnico para los trabajos de iluminación del árbol, asegurando que el símbolo navideño brille con todo su esplendor.

El Hospital busca así, a través de esta tradición, llevar un mensaje de fortaleza y optimismo a los niños y sus familias que enfrentan condiciones de salud complejas durante la época festiva.

