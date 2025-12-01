Eventos

Alajuela Brilla se aproxima y esto es lo que deben tomar en cuenta los conductores

El esperado desfile Alajuela Brilla provocará cierres viales

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alajuela estará de fiesta el próximo fin de semana por la celebración del desfile Alajuela Brilla, programado para el sábado 6 de diciembre.

El recorrido iniciará cerca del Banco Nacional, en la sucursal Tropicana, avanzará por la calle ancha, frente a la Escuela María Pacheco, y finalizará 200 metros al este de las instalaciones de la Policía Municipal.

Cierres viales y horarios

Debido a la actividad, se realizarán cierres preventivos y perimetrales en la ruta del desfile a partir del viernes 5 de diciembre a las 7 p.m. Los cierres totales se aplicarán durante el desarrollo del evento el sábado, con el fin de garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Conductores deberán considerar rutas alternas por los cierres totales del sábado. Foto: Ilustrativa (Jose Cordero)

Recomendaciones para los conductores

A quienes necesiten circular o asistir a las actividades en el centro de Alajuela se les recomienda planificar con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales sobre seguridad, cierres y horarios de servicio.

mariscales de Alajuela Brilla será el equipo de Fútbol Femenino de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) “Las Leonas”, con la participación de 11 destacadas bandas de marching de renombre nacional además de las carrozas
Alajuela Brilla se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
