Alajuela Brilla se aproxima y esto es lo que deben tomar en cuenta los conductores

Alajuela estará de fiesta el próximo fin de semana por la celebración del desfile Alajuela Brilla, programado para el sábado 6 de diciembre.

El recorrido iniciará cerca del Banco Nacional, en la sucursal Tropicana, avanzará por la calle ancha, frente a la Escuela María Pacheco, y finalizará 200 metros al este de las instalaciones de la Policía Municipal.

LEA MÁS: Niña con síndrome de Down que no tenía esperanzas de vida será parte de los mariscales de Alajuela Brilla

Cierres viales y horarios

Debido a la actividad, se realizarán cierres preventivos y perimetrales en la ruta del desfile a partir del viernes 5 de diciembre a las 7 p.m. Los cierres totales se aplicarán durante el desarrollo del evento el sábado, con el fin de garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Conductores deberán considerar rutas alternas por los cierres totales del sábado. Foto: Ilustrativa (Jose Cordero)

LEA MÁS: Revelan el setlist oficial de Bad Bunny y explican por qué no cantará 25/8 en Costa Rica

Recomendaciones para los conductores

A quienes necesiten circular o asistir a las actividades en el centro de Alajuela se les recomienda planificar con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales sobre seguridad, cierres y horarios de servicio.