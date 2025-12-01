San José se iluminará este martes para darle la bienvenida al Mes de la Luz y este será el punto de encuentro

San José está listo para brillar con toda la magia de la Navidad y recibir a las familias que esperan con entusiasmo esta época tan especial.

Este martes 2 de diciembre, a partir de las 6 p.m., se realizará el evento oficial que dará inicio a la iluminación y decoración navideña en el parque Central de la capital.

La actividad marcará el comienzo del Mes de la Luz, una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad, donde las calles se llenan de color, música y ambiente festivo.

Familias se preparan para disfrutar del evento que dará inicio a la iluminación en el parque Central. (Albert Marín)

Un evento para disfrutar en familia

Durante esta jornada, las familias podrán disfrutar de un lleno de alegría, pensado para quienes desean vivir el espíritu navideño desde su primer gran momento del año. La capital se prepara para recibir a miles de personas que buscan una experiencia cargada de luces y emociones.

La ciudad se viste de fiesta

El encendido navideño es uno de los eventos más esperados, ya que transforma el centro de San José en un espacio lleno de vida.

Con la iluminación oficial, la ciudad inaugura de manera simbólica las actividades que se extenderán durante el mes, las cuales serán anunciadas próximamente.